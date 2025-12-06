1 kiểu bất hiếu mới đang len lỏi trong từng gia đình: Cha mẹ không nhận ra còn tự hào khoe con cái!

Cùng với sự phát triển của kinh tế và xã hội, ngày càng có nhiều người chọn cách rời xa gia đình để ra ngoài lập nghiệp, mong muốn tự mình gây dựng nên sự nghiệp riêng.

Hành vi này không thể đơn thuần dùng tốt/xấu để đánh giá, nhưng khi xu hướng này ngày càng phát triển, một hiện tượng xã hội đã xuất hiện và được gọi vui là "Bất hiếu kiểu mới".

Người ta nói rằng, kiểu bất hiếu này thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc "ăn bám" (bòn rút cha mẹ). Nhiều bậc cha mẹ không hề hay biết, thậm chí còn khoe khoang với người khác về con cái mình. Đây thực sự là một nỗi buồn lớn của xã hội hiện đại!

I. "Bất hiếu kiểu mới" là gì?

Cái gọi là "Bất hiếu kiểu mới", hiểu nôm na, là việc con cái trong gia đình vì cuộc sống hay vì công việc mà rời xa quê hương, sống ở nơi đất khách quê người, không có cách nào ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ.

Họ có thể cung cấp cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, nhưng lại giảm đi sự bầu bạn và quan tâm. Họ có thể mua những món bảo dưỡng sức khỏe đắt tiền, nhưng lại không có thời gian để lắng nghe những tâm tư thật sự trong lòng cha mẹ.

Khi về già, điều mà người ta khao khát có lẽ chỉ là một bữa cơm đoàn viên hay một cuộc điện thoại tâm sự nỗi nhớ nhung.

Thế nhưng, con cái có khi còn không thể sắp xếp nổi thời gian này, chỉ có thể dùng vật chất bên ngoài để thay thế sự đồng hành. Mặc dù đây cũng là một cách hiếu thảo, nhưng nó đã làm cho tình thân về bản chất bị thay đổi.

Một số người già đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này, họ không thể thay đổi và buộc phải chấp nhận. Đáng buồn hơn, có những người già không hề xem đó là một tổn thương, thậm chí còn khoe khoang với mọi người về sự thành đạt của con cái.

Ảnh minh họa

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video có tỉ lệ xem cực cao. Nội dung kể về một cụ già qua đời tại nhà. Trước khi mất, cụ muốn dùng camera giám sát để gọi con cái, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cuối cùng, cụ đành cô đơn lìa bỏ thế giới này.

Sự kiện này mang tính châm biếm rất cao. Câu nói "Nuôi con để phòng khi về già" lưu truyền đến nay không phải không có lý, nhưng khi cái gọi là "Bất hiếu kiểu mới" này xuất hiện, liệu nuôi con có thực sự phòng được tuổi già hay không? Điều này rất khó nói trước.

Tình trạng này thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc ăn bám. Ăn bám chỉ là sự tiêu hao tình thân về mặt vật chất, còn "Bất hiếu kiểu mới" này thì đã hoàn toàn bị vật chất che mờ, ngay cả hành vi "tiêu hao" cũng không còn nữa, thật sự khiến người ta cảm thấy bi thương.

II. Nguyên nhân dẫn đến "Bất hiếu kiểu mới"

Trong nhiều năm qua, sự biến đổi lớn trong cơ cấu xã hội đã dẫn đến sự thay đổi trong quan niệm của con người, khiến dân số di cư trên quy mô lớn.

Mặc dù người xưa có câu: "Cha mẹ còn đó, con cái không nên đi xa", nhưng trước áp lực sinh tồn của xã hội hiện đại, những lời dạy này đều trở nên vô nghĩa. Tình cảm gia đình có sâu đậm đến mấy cũng không thể chống lại "sát thương vật lý" từ khoảng cách xa.

Thứ hai, áp lực sinh tồn của người hiện đại khá lớn, nhịp sống nhanh, cường độ công việc cao, cuộc sống ở nơi làm việc cơ bản đã chiếm hết mọi năng lượng của họ.

Thêm vào đó, cha mẹ vốn luôn cho đi mà không cầu báo đáp đối với con cái. Điều này cũng dẫn đến việc khi thiếu hụt năng lượng, con cái ưu tiên lựa chọn cuộc sống hiện tại của mình, chứ không phải là cha mẹ.

Hơn nữa, con cái được giáo dục tốt từ nhỏ, có điều kiện vật chất đầy đủ, đương nhiên cũng cho rằng đảm bảo kinh tế chính là đảm bảo mọi thứ.

Thế nhưng, cha mẹ không thể hoàn toàn thoát khỏi dấu ấn thời đại. Họ có nhu cầu mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Hai bên sẽ có những quan điểm và bất đồng khác nhau về vấn đề này.

Và do sự phát triển của thời đại, đủ loại sản phẩm đều được gán cho một nhãn mác nào đó, chẳng hạn như kim cương đại diện cho tình yêu, thực phẩm chức năng đại diện cho lòng hiếu thảo. Những phương thức marketing này đã ngầm thay đổi suy nghĩ của mọi người, từ đó dẫn đến tình trạng này.

III. Nhìn hiện tượng thấy bản chất

Vậy thì, đối mặt với hành vi thiếu hụt tình cảm này, tại sao có những người già lại không hề phản ứng, hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn dùng nó để khoe khoang?

Trước hết, có thể phân tích từ sự hạn chế về nhận thức. Môi trường trưởng thành của thế hệ trước khá hạn hẹp, vào thời đại của họ, vật chất rất khan hiếm, nhu cầu sinh tồn trở thành niềm tin quan trọng nhất trong cuộc đời họ.

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, điều kiện sống của con cái họ ngày càng tốt hơn, vật chất cũng ngày càng ưu việt.

Nếu con cái ra ngoài phát triển, trong lòng người già sẽ gắn liền với khái niệm "đứa trẻ này có tiền đồ/thành đạt". Nếu con cái cung cấp vật chất đầy đủ cho ông bà, cha mẹ lại càng cảm thấy con cái rất hiếu thảo.

Họ dường như đã chai sạn với hiện tượng xã hội này, hoặc sự khan hiếm về nhu cầu vật chất đã khiến họ thoải mái chấp nhận sự chu cấp vật chất, còn không để tâm đến sự chu cấp tinh thần.

Thứ hai, đây cũng có thể là sự tự an ủi của họ. Tấm lòng cha mẹ yêu con chân thành sâu sắc, họ dành cho con một tầng "lớp lọc (filter) sâu sắc". Bất kể con cái đối xử với họ như thế nào, họ cũng có thể tự biện minh cho con.

Hơn nữa, con cái ở ngoài không phải là không có sự cho đi. Người già có thể nhìn thấy sự bận rộn của con cái, nên sẽ đổ lỗi cho mọi sự sơ suất về mặt tình cảm là do chúng đang bận làm việc chính.

Như vậy, cán cân nghiêng về phía vật chất. Họ sẽ đem những vật phẩm vật chất đó khoe khoang với hàng xóm láng giềng, vừa là sự tự an ủi, vừa là sự bù đắp tâm lý.

IV. Làm thế nào để tránh xa "Bất hiếu kiểu mới"?

Muốn hóa giải tình trạng khó khăn này, cần có sự cùng nhau nỗ lực từ nhiều phía trong xã hội.

Trước hết là con cái, họ phải nhận thức được tầm quan trọng của sự chăm sóc tinh thần.

Phải luôn đặt cha mẹ trong tim. Một cuộc điện thoại mỗi ngày cũng có thể khiến cha mẹ yên lòng, giải tỏa được nỗi buồn trong lòng họ.

Nếu có ngày nghỉ lễ, hãy cố gắng dành thời gian về thăm và bầu bạn với cha mẹ, cùng tham gia một số hoạt động gia đình. Điều này không chỉ tăng cường sự gắn kết nội bộ gia đình mà còn thúc đẩy tình cảm giữa bạn và cha mẹ.

Phải học cách lắng nghe. Do ảnh hưởng của quan niệm, cha mẹ thường khó lòng thổ lộ nỗi lòng, lúc này con cái cần chủ động hướng dẫn để cải thiện tâm lý của cha mẹ, từ đó hai bên sẽ có luồng trao đổi tinh thần cố định.

Cha mẹ già đi, việc không theo kịp thời đại là chuyện bình thường. Nhưng con cái phải tỉ mỉ, kiên nhẫn hướng dẫn cha mẹ cách sử dụng các thiết bị thông minh, tăng thêm cầu nối giao tiếp giữa cha mẹ và mình.

Cha mẹ cũng cần phải tự điều chỉnh, định nghĩa lại từ "hiếu thảo". Trên cơ sở con cái không ngừng nỗ lực vun đắp mối quan hệ, cha mẹ cũng phải mạnh dạn bày tỏ nhu cầu nội tâm của mình.

Cha mẹ cũng có thể tự trau dồi bản thân hoặc nuôi dưỡng một số sở thích, kết bạn, đi tập nhảy vuông, tham gia xã hội, làm phong phú cuộc sống hàng ngày của mình, giảm bớt sự phụ thuộc vào con cái.

Tổng kết

Hiện tượng "Con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ không chờ đợi" thường xuyên xuất hiện. Cha mẹ ngày càng già đi, và chúng ta cần suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa cuối cùng của sự phấn đấu của bản thân: Phải chăng công việc và tiền bạc mà chúng ta đánh đổi bằng việc giảm thời gian bầu bạn có thực sự là thứ chúng ta cần?

Bi kịch của hiện tượng này là ở chỗ, bề ngoài là viên đường vật chất nhưng bên trong lại bao bọc một hạt nhân cô độc. Chỉ khi xé toạc lớp vỏ bọc này, bước vào nội tâm của cha mẹ, chúng ta mới có thể phá vỡ sự ràng buộc của vật chất, dùng sự bầu bạn chân thành để mang lại niềm an ủi tình thân cho cha mẹ.

Nguồn Sina