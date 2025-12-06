Sinh viên khám phá hàng ngàn cơ hội việc làm khối ngành công nghệ kỹ thuật tại VLTech Career Day 2025

Sự kiện quy tụ hơn 40 doanh nghiệp là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hỗ trợ sinh viên tiếp cận công nghệ, cập nhật xu hướng nghề nghiệp và chủ động xây dựng lộ trình phát triển trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh - Thành viên Hội đồng trường, Trưởng Khoa Môi trường khẳng định: "Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên có sự thay đổi rất lớn, với sự tác động của công nghệ kỹ thuật, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đã làm cho bức tranh nghề nghiệp có sự tác động rất lớn, đòi hỏi chúng ta cần phải có những động thái thích nghi phù hợp và đón đầu chuyên nghiệp."

PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh nhấn mạnh yêu cầu thích ứng trước biến động công nghệ và khẳng định nỗ lực của Văn Lang trong đào tạo nguồn nhân lực số, chủ động đón đầu các xu hướng mới.

PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh cho biết Trường Đại học Văn Lang kiên trì đào tạo nguồn nhân lực tạo giá trị cho xã hội, với trọng tâm là kỹ năng số và khoa học – công nghệ. Hiện Trường Công nghệ Văn Lang (VLTech) đào tạo 22 ngành học. Năm học 2024 - 2025 vừa qua, hơn 3.500 sinh viên đã thực tập, học tập và làm việc tại doanh nghiệp. Nhà trường tiếp tục hiện đại hóa đào tạo thông qua ứng dụng AI trong hỗ trợ sinh viên và đưa vào hoạt động Trung tâm Kiến tạo Đổi mới & Tác động với nòng cốt là Trung tâm AI, hướng đến năng lực "đi trước đón đầu" các xu hướng công nghệ.

Ban Tổ chức gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp đã bền bỉ đồng hành cùng nhà trường, góp phần xây dựng hệ sinh thái kết nối – hỗ trợ sinh viên.

VLTech Career Day 2025 thu hút hơn 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ - Kỹ thuật tham gia trực tuyển dụng trực tiếp với hàng ngàn vị trí công việc trong và ngoài lĩnh vực. Các nhà tuyển dụng ghi nhận sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến của sinh viên Trường Đại học Văn Lang. Sự kiện đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực chất lượng từ Nhà trường.

VLTech Career Day 2025 thu hút đông đảo sinh viên với các hoạt động tuyển dụng – tư vấn nghề nghiệp - sửa CV trực tiếp cùng chuyên gia và AI CV Check, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên hoàn thiện kỹ năng ứng tuyển và định hướng tương lai.

Anh Nguyễn Hữu Toàn, Phụ trách Thu hút Nhân tài Công ty TNHH MiTek Việt Nam, đánh giá cao sự chuẩn bị chuyên nghiệp của chương trình và tinh thần chủ động của sinh viên Văn Lang. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực toàn diện, khuyến khích sinh viên chú trọng kỹ năng mềm và ngoại ngữ để thích ứng với môi trường làm việc hội nhập, sẵn sàng học hỏi và nắm bắt cơ hội mới.

Công tác tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) - nơi đang có hơn 100 cán bộ nhân viên là cựu sinh viên Văn Lang, Anh Nguyễn Chí Thành, Quản lý Tuyển dụng ghi nhận tác phong nghiêm túc, chuyên nghiệp và năng động của sinh viên Văn Lang. Anh cho biết doanh nghiệp hiện ưu tiên năng lực công nghệ số, kỹ năng sử dụng AI và phần mềm, đồng thời khuyến khích sinh viên tận dụng các trung tâm công nghệ của trường để nâng cao năng lực này.

Sinh viên Văn Lang thích thú với hàng ngàn vị trí tuyển dụng các vị trí trong và ngoài lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật.

Đại diện Công ty Giải pháp Công nghệ và Chuyển đổi số Bluebolt Software, chị Huỳnh Thị Mỹ Hồng nhận xét sinh viên Văn Lang năng động, cầu tiến và chủ động tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp. Chị lưu ý sự cạnh tranh mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, yêu cầu sinh viên phải làm chủ công nghệ và liên tục trau dồi kỹ năng. Đồng thời, chị khuyến khích các bạn xác định rõ hướng đi và chọn môi trường doanh nghiệp phù hợp để phát triển lâu dài.

Với các hoạt động thiết thực như tư vấn nghề nghiệp - sửa CV trực tiếp cùng chuyên gia và AI CV Check, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên hoàn thiện kỹ năng ứng tuyển và định hướng tương lai, sinh viên tự tin nắm bắt cơ hội việc làm và phát triển bản thân. Từ những phản hồi trực tiếp của doanh nghiệp, các bạn đã hiểu được nhu cầu tuyển dụng thực tế, đặc biệt là trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân qua CV. Hồ sơ ứng tuyển cần phải tối ưu hóa – cụ thể, rõ ràng về kinh nghiệm và tập trung vào những gì nhà tuyển dụng cần, thay vì chỉ liệt kê kinh nghiệm cá nhân. Qua đó, sinh viên trau dồi khả năng giao tiếp, củng cố sự tự tin và sẵn sàng hoàn thiện hành trang nghề nghiệp để chinh phục thị trường lao động.

Sinh viên Văn Lang nhận phản hồi trực tiếp từ doanh nghiệp, rèn kỹ năng ứng tuyển, xây dựng CV hiệu quả và củng cố sự tự tin.

Nguyễn Hoàng Việt, sinh viên khóa 27 Khoa Công nghệ Ứng dụng, lần đầu làm CV đã nhận được hướng dẫn chỉ ra các lỗi cơ bản, trong đó nhấn mạnh doanh nghiệp quan tâm chủ yếu đến kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến công việc hơn là mong muốn cá nhân. Bạn cũng được chia sẻ cách loại bỏ những sở thích không liên quan và mẹo phỏng vấn, cho thấy sự kiện mang lại trải nghiệm thực tế vô cùng giá trị cho sinh viên.

Bên cạnh hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, sinh viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động khác như trải nghiệm công nghệ thông minh, mini game, giao lưu cùng nghệ sĩ,…

VLTech Career Day 2025 là ngày hội việc làm đầu tiên được tổ chức hướng đến sinh viên khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật, mở ra cơ hội tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Nhờ sự đồng hành của doanh nghiệp và quý thầy cô, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên khám phá năng lực bản thân, nắm bắt nhu cầu thị trường và lựa chọn lĩnh vực phù hợp nhất, định hình sự nghiệp và phát triển bền vững trong ngành Công nghệ – Kỹ thuật.