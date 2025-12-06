Nhân vật "lên hình" cực ít trong Doraemon, phải soi kỹ từng tập phim mới nhớ mặt nhưng cứ xuất hiện là Jaian coi như... toi đời

Doraemon có cả trăm nhân vật phụ, nhưng nếu gọi tên nhân vật bí ẩn nhất thì cái tên đó chính là bố của Jaian (hay Chaien). Bố của Jaian chỉ được biết thông qua họ là Goda. Người đàn ông sinh năm 1935 này chính là một trong những “ẩn số” lớn nhất của vũ trụ Doraemon và càng tìm hiểu, người ta càng thấy ông thú vị hơn tưởng tượng.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ bố Jaian chắc phải “kép chính” của sự dữ dằn, vì nhìn con trai ông là hiểu ngay chỉ số sức mạnh của gia đình này không hề thấp. Nhưng điều bất ngờ là ông Goda lại được mô tả là một người cha chính trực, nghiêm khắc nhưng giàu cảm xúc và chỉ cần xuất hiện vài giây thôi cũng đủ để fan nhận ra: “À, thì ra Jaian từ đâu mà ra!”.

Điểm nhấn đầu tiên khiến ông Goda trở thành nhân vật để đời chính là trận đối đầu huyền thoại với bố của Nobita - ông Nobi. Trong tập 4, khi hai người đàn ông “con nhà làng trên xóm dưới” va vào nhau, mọi thứ leo thang thành một màn chiến thật sự. Nếu không có bảo bối của Doraemon can thiệp, rất khó nói ai thắng ai. Nhưng theo cốt truyện, ông Goda vốn nổi tiếng khỏe lại thua vì đối thủ… được buff bằng công nghệ tương lai. Trận đấu chỉ diễn ra chớp nhoáng, nhưng khiến khán giả nhớ mãi vì sự hài hước.

Chân dung bố của Jaian.

Điều thú vị nữa là bộ truyện hầu như không cho ông Goda xuất hiện. Số lần ông lên hình ít đến mức fan phải soi từng tập và chính sự vắng mặt này lại tạo nên một hình tượng bí ẩn: ông luôn bận rộn, luôn không có mặt ở nhà, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện là để xử lý một việc hệ trọng liên quan đến… Jaian.

Mà Jaian thì tính cách nổi tiếng thế nào khỏi nói: hát dở, hay bắt nạt người khác, lại còn bị điểm kém như cơm bữa. Nhưng trong một vài phân đoạn hiếm hoi, người xem thấy rõ cách dạy con của ông Goda khác hẳn vẻ ngoài to lớn, mạnh mẽ ấy.

Ví dụ kinh điển nhất là khi Jaian gian lận được 100 điểm, ông Goda vừa khóc, vừa đánh đòn con trai. Khóc vì thất vọng, đánh vì muốn dạy con điều đúng đắn. Đây chính là chi tiết khiến cộng đồng fan Doraemon nhận ra ông Goda không hề vô cảm hay thô lỗ. Trái lại, ông là một người cha coi trọng sự trung thực và lòng tự trọng, luôn muốn con mình đi đúng đường.

Nhìn cách ông phản ứng với Jaian, dễ thấy triết lý dạy con của ông Goda có ba điểm:

1. Sai ở đâu sửa ở đó không bao che

Dù Jaian khỏe mạnh, dữ dằn và gần như “bá chủ sân bóng chày khu phố”, ông Goda chưa bao giờ bênh vực con vô lý. Con làm sai là xử thẳng tay. Rất giống kiểu cha Á Đông truyền thống: nghiêm, rõ ràng, không vòng vo.

2. Không thiếu trách nhiệm với con cái

Ông Goda ít xuất hiện, ít nói chuyện với con, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc quan trọng. Fan còn đùa rằng: “Ông Goda bận đi làm kiếm tiền, về tới nhà thì Jaian lại chuẩn bị tạo ra một vấn đề mới”.

3. Kỷ luật đi đôi với bù đắp

Có một chi tiết rất đời thường nhưng cực đáng yêu, đó là vì ít ở nhà, ông Goda hay cho Jaian tiền ăn vặt. Nhiều người lớn bận rộn ngoài đời cũng vậy, ít thời gian cho con nhưng lại cố bù bằng những điều nhỏ bé, và chính điều đó khiến nhân vật ông Goda trở nên… thật hơn, gần gũi hơn.

Jaien sợ bố... một phép.

Nhân vật bí ẩn ấy, dù xuất hiện ít hơn cả… những dụng cụ của Doraemon, lại mang đến cho người đọc rất nhiều khoảng lặng. Doraemon không chỉ là câu chuyện của trẻ con, đó còn là tấm gương phản chiếu những người cha, những gia đình và những bài học mà mỗi chúng ta từng trải qua.

Bởi vậy, dù chỉ biết tên họ Goda và vài phân cảnh nhỏ, ông bố này vẫn đủ trở thành “điểm nhấn bí ẩn” của cả series. Một nhân vật ít xuất hiện nhưng lại khiến ai cũng nhớ giống như chính cách những người cha vừa nghiêm khác vừa ấm áp ngoài đời để lại dấu ấn trong tuổi thơ vậy.