1 Hoa hậu từng "cân trọn" SNSD khi thi hát: Nhan sắc thăng hạng, nhờ series "tiểu tam" mới được "nếm mùi" top 1 trending YouTube!

Có thể nhiều người đã biết, Hương Giang từng lọt vào top 4 Vietnam Idol 2012. Thời điểm đó, giọng hát của cô không được đánh giá cao nhưng chính việc chia sẻ mình là người chuyển giới đã khiến người đẹp nhận được nhiều sự đồng cảm và tiến sâu cùng với chương trình. Trong đêm nhạc với chủ đề Quốc tế, Hương Giang đã chọn thể hiện Tell Me Your Wish (Genie) của SNSD, các giám khảo cũng khen cô tiến bộ và hi vọng phần dance break sẽ sung cũng như lên nốt cao thì "hát cho nó ra".

Hương Giang thời thi Vietnam Idol

Một mình Hương Giang đã "cân trọn" 9 thành viên SNSD (thời điểm đó Jessica chưa rời nhóm) ở cả phần hát lẫn phần nhảy. Màn trình diễn của cô cũng tạo được nhiều ấn tượng nhưng rất tiếc là theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn. Một số ý kiến cho rằng Hương Giang đã khá mạo hiểm khi chọn hát nhạc Hàn Quốc nên còn chênh phô khá nhiều, thậm chí tiết mục này còn bị gắn mác "thảm họa".

Tell Me Your Wish - Hương Giang

SNSD cần 9

Hương Giang chỉ cần 1 đã "cân trọn" cả hát và nhảy

Sau khi rời khỏi chương trình, Hương Giang loay hoay khi tiếp tục theo đuổi con đường ca sĩ, thậm chí còn có lúc muốn bỏ cuộc vì không được khán giả đón nhận. Phải đến khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018 cũng như series "tiểu tam" ADODDA ra đời thì sự nghiệp của Hương Giang mới bước sang một chương mới. Phần cuối của series này với tên gọi Tặng Anh Cho Cô Ấy trở thành MV đạt Top 1 trending nhanh nhất trong cả series với chỉ vỏn vẹn 4 tiếng sau khi phát hành.

Thành tích này khiến Hương Giang vươn lên vị trí thứ 2 trong top những nghệ sĩ sở hữu MV đạt top 1 trending nhanh nhất Vpop. Trước đó, cả 3 ca khúc của cô gồm Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy và Anh Ta Bỏ Em Rồi đều từng đạt top 1 trending YouTube chỉ sau thời gian ngắn vài ngày phát hành. Hiện tại, cô vô cùng thành công khi theo đuổi nghệ thuật với vai trò ca sĩ cũng như nhà sản xuất.

Series "tiểu tam" ADODDA mang lại nhiều thành công cho Hương Giang

Đăng quang Hoa hậu như 1 bước ngoặt của Hương Giang

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của người đẹp