Yoo Ah In bị nghi ngờ dùng 8 loại chất cấm

Bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi về ma túy làm hỏng sự nghiệp, nam diễn viên Hàn Quốc Yoo Ah In hiện bị nghi ngờ sử dụng không phải 5 mà là 8 chất cấm khác nhau, vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc.

Che giấu toàn bộ mức độ sử dụng ma túy?

Vào tháng 5, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với Yoo Ah In vì nghi ngờ nam diễn viên sử dụng trái phép 5 loại thuốc khác nhau sau khi xét nghiệm dương tính. Với việc các cơ quan chức năng điều tra tội phạm ma túy của Hàn Quốc điều tra sâu hơn về việc sử dụng ma túy của diễn viên 36 tuổi này và các nguồn mà anh mua đồ cung cấp cho mình, có vẻ như Yoo Ah In đã không khai nhận mức độ thực sự về thói quen sử dụng ma túy của mình khi bị thẩm vấn, mà đúng hơn là dựa trên lời thú nhận tội lỗi của anh cho dù có bao nhiêu điều được phát hiện trong các cuộc kiểm tra.

Ngoài việc bị cáo buộc sử dụng 5 loại thuốc ban đầu bao gồm propofol, cần sa, cocaine, ketamine và Zolpidem, nam diễn viên hiện còn bị nghi ngờ sử dụng thêm hai chất bị cấm là midazolam và alprazolam. Cả hai thuốc này đều là thuốc hướng thần. Theo báo cáo mới nhất, Yoo Ah In cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một chất cấm không tên khác được sử dụng làm thuốc an thần mà nguồn tin cảnh sát không tiết lộ tên.

Là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, Yoo Ah In bị cáo buộc đã uống propofol, một loại thuốc an thần, 73 lần vào năm 2021. Phản ứng trước mức độ sử dụng ồ ạt của ít nhất 8 loại thuốc khác nhau của Yoo Ah In cho đến nay, cư dân mạng đã bị sốc và nhận xét rằng thật kỳ diệu khi nam diễn viên này vẫn còn sống .

Trong khi đó, các dự án sắp tới của Yoo Ah In, bao gồm The Match và Goodbye Earth của Netflix, đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.