Yoo Ah In già và tiều tụy hơn hậu cáo buộc ma túy

Mọi con mắt của khán giả đều đổ dồn vào Yoo Ah In khi anh xuất hiện trước Tòa án quận trung tâm Seoul. Mặc dù nhanh chóng rời khỏi tòa án với sự bảo vệ của các vệ sĩ, nam diễn viên vẫn gây chú ý với hình ảnh tiều tụy và gầy đi trông thấy của mình. Đặc biệt, khán giả cũng chú ý tới những sợi tóc bạc xuất hiện trên đầu anh và khá ngạc nhiên khi "Ảnh đế" mới chỉ 36 tuổi.

Thực tế, Yoo Ah In trước đó chưa từng lộ diện với vẻ mệt mỏi và mái tóc bạc này. Chính vì vậy, nhiều khán giả đoán rằng có thể sự căng thẳng của việc điều tra các cáo buộc sử dụng ma túy đã khiến nam thần tượng tiều tụy và già hơn trước.

(Ảnh: Newsen)

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tóc bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn có thể là do bị căng thẳng và áp lực quá nhiều. Điều này là do việc tiết ra adrenaline tăng lên, làm co các mạch máu tiếp xúc với chân tóc trên da đầu, cản trở việc cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc. Sau đó, việc sản xuất melanin không còn hoạt động bình thường, dẫn tới việc tóc trắng xuất hiện thay vì tóc đen.

Yoo Ah In xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi và tóc bạc do căng thẳng. (Ảnh: MK)

Yoo Ah In đã phải trải qua hai cuộc thẩm vấn đầy mệt mỏi với cảnh sát trong quá trình điều tra vụ việc sử dụng ma túy này. Lần đầu tiên là vào 27/3, anh bị triệu tập và thẩm vấn trong 12 tiếng. Đến 16/5, ngôi sao Hàn Quốc tiếp tục bị triệu tập tới sở cảnh sát và thẩm vấn trong 21 tiếng. Chưa dừng lại ở đó, việc bị khán giả "quay lưng" sau lùm xùm này cũng là một phần nguyên nhân khiến Yoo Ah In mệt mỏi và căng thẳng kéo dài.

Ở thời điểm hiện tại, Yoo Ah In đã thừa nhận hầu hết các cáo buộc sử dụng ma túy. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời khai trước đó của nam tài tử khi anh từng phủ nhận lạm dụng propofol, ketamine và zolpidem. Tòa án hiện đã bác bỏ lệnh xin bắt giữ của cảnh sát đối với Yoo Ah In, tuy nhiên ngôi sao Hellbound vẫn sẽ phải đối mặt với cáo buộc sử dụng 5 loại ma túy khác nhau.

Theo Allkpop