Yoo Ah In bị nghi ngờ hỗ trợ tài chính cho một YouTuber liên quan đến vụ án ma tuý trốn sang Pháp

News1 đưa tin vào ngày 9 tháng 6 (giờ địa phương) rằng cảnh sát nghi ngờ YouTuber Yang đã nhận hỗ trợ tài chính từ Yoo Ah In trước khi rời Hàn Quốc vào tháng trước.

Vào ngày 8 tháng 6, Yang đã tải một video lên YouTube, bổ sung thêm tình hình đang diễn ra. Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul ban đầu đã truy tố Yang về tội vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Tuy nhiên, khi lệnh bắt giữ được ban hành, Yang đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra và rời khỏi đất nước. Ngay sau đó, cảnh sát đã hủy hộ chiếu của Yang và yêu cầu Interpol hỗ trợ sắp xếp một vụ bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra Yoo Ah In đã cung cấp tiền cho Yang thông qua một bên trung gian để giúp YouTuber bỏ trốn. Thông tin sau đó được cho biết là Yang đã khởi hành đến Pháp sau khi nhận được tiền chuyển.

Trước tình hình đó, cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In với lý do lo ngại về khả năng giả mạo bằng chứng. Tuy nhiên, cần phải xác minh thêm để xác định xem liệu số tiền mà Yang nhận được có thể được truy trở lại Yoo Ah In hay không.

Cho đến thời điểm này có tổng cộng 21 cá nhân, bao gồm 10 bác sĩ và 12 quan chức y tế, đã bị truy tố không giam giữ vì tội lạm dụng và lạm dụng thuốc y tế.