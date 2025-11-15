Những mối quan hệ lành mạnh trong cuộc sống có thể là một phần quan trọng giúp bạn sống thọ 100 tuổi.

“Chúng ta cần những kết nối giữa người với người trong cuộc sống của mình,” Jackie Golob, một chuyên gia trị liệu tình dục ở Minneapolis, Mỹ, nói. “Không được ôm ấp thường xuyên là điều không bình thường. Đó là cách số một mà chúng ta kết nối với mọi người — thông qua những cái ôm.”

Một nghiên cứu thực sự đã chỉ ra rằng việc ôm có thể giúp giảm khả năng bị ốm và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ở những người bị bệnh.

Nhưng còn đi xa hơn những cái ôm thì sao — ví như quan hệ tình dục? Liệu điều đó có giúp ích cho sức khỏe thể chất của bạn không? Và bạn cần “yêu” với tần suất như thế nào nếu muốn sống thọ? Dưới đây là bài viết của báo Mỹ Parade nhằm trả lời câu hỏi này.

Bạn nên quan hệ tình dục bao nhiêu lần mỗi tháng?

Phóng viên của báo Parade tôi đã hỏi ba chuyên gia, và câu trả lời của họ đều giống nhau: “Hãy quan hệ tình dục theo tần suất mong muốn của bạn,” chuyên gia trị liệu tình dục Jillian Amodio nói. “Giao tiếp giữa hai người cũng rất quan trọng để hiểu được mỗi người mong muốn và cần gì trong mối quan hệ.”

Chuyên gia Jackie Golob đồng ý. “Thật lòng mà nói, miễn là chuyện tình dục là có sự đồng thuận, thì hãy “làm” bao nhiêu hoặc ít bao nhiêu tùy bạn muốn,” Golob nói. “Không có con số kỳ diệu nào về tần suất bạn cần phải quan hệ.”

Tiến sĩ Michael Krychman, bác sĩ sản phụ khoa, hoàn toàn đồng ý với Golob và Amodio — không có quy tắc cứng nhắc nào về số lần quan hệ mỗi tháng nếu bạn muốn sống đến 100 tuổi. Tuy nhiên, ông có nêu ra một con số.

“Nhìn chung, các cặp đôi ở Hoa Kỳ quan hệ tình dục một lần mỗi tuần,” Tiến sĩ Krychman nói. “Không có tần suất ‘bình thường’ được chấp nhận, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng các cặp đôi quan hệ ít nhất một lần mỗi tuần thì hạnh phúc hơn.”

Một nghiên cứu năm 2015 phát hiện rằng các cặp đôi quan hệ ít nhất một lần mỗi tuần hạnh phúc hơn. Một lần mỗi tuần tương đương khoảng bốn đến năm lần mỗi tháng. Trung bình chỉ là con số trung bình, và luôn có những sai lệch.

Vì vậy, “Các cặp đôi nên tự quyết định tần suất mong muốn của mình,” Tiến sĩ Krychman nói. “Nếu sự không tương đồng về tần suất tình dục gây ra vấn đề trong mối quan hệ, một số người chọn tư vấn với chuyên gia, điều này có thể giúp giải quyết các vấn đề đó.”



