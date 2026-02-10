Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân khi vay tiền đặc biệt chú ý

Ngày 6/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, đi lại, vay mượn tài chính và tìm kiếm công việc trong tết tăng cao, cũng là lúc các đối tượng lừa đảo tăng cường hoạt động.

Lợi dụng tâm lý chủ quan, bận rộn, mong muốn giải quyết công việc nhanh trước tết đã trở thành điểm yếu để các đối tượng lừa đảo tận dụng, khai thác bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội trong dịp tết.

Các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào dịp Tết Nguyên đán tuy không mới nhưng cách thức thực hiện ngày càng tinh vi và gia tăng, với một số thủ đoạn thường thấy như:

Đánh vào tâm lý ham rẻ, chuộng hàng thương hiệu, các đối tượng tận dụng các mạng xã hội lập ra các fanpage, website giả mạo các thương hiệu, cửa hàng lớn trên địa bàn, tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá, khuyến mại để thu hút người mua.

Trước khi nhận hàng hoặc quà, do giá trị hàng lớn các đối tượng sẽ yêu cầu người mua phải chuyển khoản đặt cọc hoặc nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau khi nhận được tiền các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Thời điểm Tết là lúc nhu cầu kinh doanh, phân phối các mặt hàng tết tăng cao. Các đối tượng giả mạo nhân viên công ty môi giới gọi điện tuyển dụng hoặc đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng, làm việc online tại nhà với thu nhập, hoa hồng cao trên các hội, nhóm mạng xã hội.

Khi người dân đồng ý làm việc hoặc cộng tác, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc đóng phí đào tạo, sau đó không thực hiện đúng cam kết rồi chặn liên lạc.

Lợi dụng chủ trương, chính sách tặng quà cho người có công với cách mạng, người già, người yếu thế trong xã hội của Đảng, Nhà nước. Các đối tượng thường giả danh cán bộ xã, phường, nhân viên bảo hiểm gọi điện, nhắn tin với nội dung nhận quà tết, qua an sinh xã hội, trợ cấp dịp tết và yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã xác thực, số định danh cá nhân để từ đó các đối tượng chiếm quyền và rút hết số tiền.

Lợi dụng nhu cầu chi tiêu, trở nợ cuối năm, các đối tượng quảng cáo dịch vụ vay tiền nhanh, lãi suất thấp, không cần thế chấp, vay online. Sau khi tiếp cận, các đối tượng yêu cầu người vay nộp hồ sơ và đóng trước các khoản phí rồi chiếm đoạt số tiền này.

Các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, thông báo người dân có liên quan đến vụ án, vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”, “đảm bảo việc đóng phạt”, “bảo lãnh”.

Với tâm lý lo sợ và để không ảnh hưởng đến việc vui xuân đón tết, người dân đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, dẫn đến bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn