Cảnh báo nóng đến người dùng điện thoại Android đời cũ: Kiểm tra ngay để không bị hack

Theo Gulfnews, Google xác nhận rằng hơn 40% điện thoại Android trên toàn cầu, tương đương hơn 1 tỉ thiết bị hiện dễ bị tấn công bởi mã độc và phần mềm gián điệp.

Nguyên nhân chính là các máy chạy Android 12 trở xuống đã không còn nhận được bản vá bảo mật, khiến người dùng đối mặt nhiều rủi ro an ninh.

Theo thống kê phân phối Android được Forbes dẫn lại, chỉ 57,9% thiết bị đang chạy Android 13 trở lên.

Tính đến tháng 12, Android 16 - phiên bản mới nhất, chỉ xuất hiện trên 7,5% smartphone. Trong khi đó, Android 15 chiếm 19,3%, Android 14 là 17,2% và Android 13 đạt 13,9%.

Những thiết bị ra mắt từ năm 2021 trở về trước là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Google khuyến cáo người dùng nên nâng cấp điện thoại nếu thiết bị không thể chạy Android 13 hoặc cao hơn.

Ngay cả một mẫu máy tầm trung chạy phần mềm mới cũng an toàn hơn một flagship cũ bị kẹt ở phiên bản Android lỗi thời.

Dù Google Play Protect vẫn tiếp tục quét mã độc trên các thiết bị chạy Android 7 trở lên, công cụ này không thể thay thế các bản vá bảo mật ở cấp hệ thống - yếu tố then chốt để ngăn chặn các hình thức tấn công tinh vi.

Theo Forbes, Samsung đã xác nhận Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra sẽ không còn được cập nhật phần mềm hay bảo mật. Trong khi đó, dòng Galaxy S22 và S21 FE đã bị chuyển sang chu kỳ cập nhật theo quý, đồng nghĩa mức độ bảo vệ cũng giảm so với cập nhật hằng tháng.

Khác với Apple, nơi kiểm soát cả phần cứng lẫn phần mềm, Android phụ thuộc vào từng nhà sản xuất. Nhiều mẫu điện thoại bị bỏ rơi chỉ sau vài năm, khiến người dùng dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Các thiết bị này có thể bị khai thác để đánh cắp mật khẩu, nghe lén tin nhắn, xâm nhập ứng dụng ngân hàng và rút tiền trong tài khoản. Google cảnh báo người dùng cần hành động sớm để bảo vệ dữ liệu cá nhân.