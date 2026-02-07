iPhone 18 Pro Max lộ diện thiết kế mới

Những rò rỉ mới từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang cân nhắc một bước điều chỉnh đáng chú ý về pin trên thế hệ iPhone tiếp theo. Cụ thể, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ lần đầu tiên vượt qua cột mốc dung lượng pin 5.000mAh - ngưỡng vốn bị xem là khá “khiêm tốn” so với mặt bằng chung thị trường smartphone Android hiện nay.

Theo leaker Digital Chat Station, các nguồn trong chuỗi cung ứng tiết lộ phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Trung Quốc có thể được trang bị pin khoảng 5.000mAh (±). Trong khi đó, bản quốc tế được cho là đạt mức dung lượng cao hơn, dao động trong khoảng 5.100 - 5.200mAh (±). Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple chính thức đưa pin iPhone vượt mốc 5.000mAh kể từ khi dòng sản phẩm này ra đời.

Dung lượng pin iPhone 18 Pro Max có thể vượt mốc 5.000mAh. (Ảnh minh hoạ)

Động thái trên được xem là sự điều chỉnh rõ rệt trong triết lý pin của Apple. Trước đây, hãng thường ưu tiên tối ưu phần mềm và hiệu suất chip để kéo dài thời lượng sử dụng, thay vì chạy đua dung lượng pin như nhiều đối thủ Android.

Cũng theo các đồn đoán, iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng chip Apple A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm. Tiến trình mới thường mang lại hiệu suất năng lượng tốt hơn, giúp kéo dài thời gian sử dụng thực tế ngay cả khi mức tăng dung lượng pin không quá lớn. Do đó, việc pin vượt mốc 5.000mAh kết hợp với chip tiết kiệm điện có thể mang lại cải thiện rõ ràng về thời gian bật màn hình, quay video, chụp ảnh liên tục cũng như thời gian chờ.

Đáng chú ý, một báo cáo hồi tháng 11/2025 từng cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể nặng hơn 240g, trở thành mẫu flagship dày và nặng nhất của Apple. Với những rò rỉ mới liên quan đến pin, nguyên nhân cho sự thay đổi thiết kế này phần nào trở nên dễ hiểu hơn.

Thông tin The Information cho biết, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành những chiếc iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face ID) dưới màn hình. Các báo cáo cho thấy, màn hình của iPhone 18 Pro sẽ chỉ còn một lỗ khoét nhỏ ở góc trên bên trái để chứa camera selfie. Hệ thống cảm biến Face ID sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và tạo ra một thiết kế màn hình hoàn toàn liền mạch.

Hình ảnh phác hoạ thiết kế mới được cho là iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ)

Dù vậy, tất cả thông tin trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ từ chuỗi cung ứng trong giai đoạn sớm. Các thông số cuối cùng của iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể tiếp tục thay đổi trước khi Apple chính thức ra mắt sản phẩm.

Tham khảo 9to5Mac