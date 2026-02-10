Tròn 12 năm "Flappy Bird" biến mất khỏi App Store: Bí ẩn từ một hiện tượng và quyết định khiến cả thế giới sửng sốt

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2014, tựa game di động "Flappy Bird" chính thức biến mất khỏi Apple App Store và Google Play Store, khiến hàng triệu người chơi trên khắp thế giới bất ngờ và tiếc nuối. Đây là quyết định của nhà phát triển người Việt Nam, Nguyễn Hà Đông, người đã sáng tạo ra trò chơi này chỉ vài tháng trước đó và chứng kiến nó bùng nổ vượt ngoài mọi dự đoán.

Người lập trình độc lập Nguyễn Hà Đông, lúc ấy khoảng 29 tuổi sống tại Hà Nội, phát triển Flappy Bird trong vòng vài ngày dựa trên nhân vật chú chim mà anh từng thiết kế cho một dự án khác. Trò chơi chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2013 nhưng chỉ thực sự nổi tiếng cuối năm đó sau khi một số người có ảnh hưởng trên mạng giới thiệu nó. Đến tháng 1 năm 2014, Flappy Bird đã đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí ở Mỹ và Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt tải và trở thành biểu tượng của thể loại game "điểm số cao" khó nhằn.

Dù chỉ có lối chơi cực kỳ đơn giản: điều khiển chú chim vỗ cánh tránh các ống chướng ngại vật bằng cách chạm màn hình, Flappy Bird lại gây ghiền đến mức kỳ lạ. Nhiều người chơi tìm mọi cách vượt qua điểm cao nhất mỗi ngày, thậm chí trò chơi còn được xem như thước đo kiên nhẫn của người chơi smartphone. Thành công lớn này cũng mang đến cho Đông Nguyễn một nguồn thu quảng cáo cực kỳ hấp dẫn, với nhiều bài báo nước ngoài đưa tin rằng trò chơi có thể kiếm hàng chục ngàn USD mỗi ngày.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi đạt đỉnh, Nguyễn Hà Đông khiến cộng đồng game thủ toàn cầu choáng váng khi tuyên bố sẽ gỡ bỏ Flappy Bird khỏi các cửa hàng ứng dụng trong vòng 22 giờ. Anh khẳng định đây không phải vì lý do pháp lý hay tranh chấp bản quyền, mà đơn giản vì anh "không thể chịu nổi nữa" khi thấy sản phẩm của mình lan truyền quá mức, gây nghiện và ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh. Anh nói rằng trò chơi ban đầu được thiết kế chỉ để chơi vài phút khi thư giãn, nhưng nó bất ngờ trở thành một "sản phẩm gây nghiện" với hơn một triệu người chơi trên toàn thế giới.

Dư luận quốc tế thời điểm đó bàn tán rất nhiều. Một số tin đồn cho rằng Đông gỡ game vì bị áp lực từ báo chí và truyền thông soi mói đời tư, một số khác đồn rằng có thể game bị yêu cầu rút do cáo buộc vi phạm bản quyền hình ảnh giống các ống chướng ngại Mario, tuy nhiên những điều này đã bị anh phủ nhận và các công ty lớn như Nintendo khẳng định không có hành động pháp lý.

Sau khi Flappy Bird bị khai tử, cộng đồng game thủ không ngừng sáng tạo hàng loạt bản sao và phiên bản "clone" xuất hiện trên các kho ứng dụng, chứng tỏ ảnh hưởng sâu rộng của phong trào. Một số chiếc smartphone đã được rao bán trên eBay với mức giá rất cao vì có sẵn Flappy Bird trong máy, khiến dư luận thêm phần sửng sốt về mức độ "ghiền" của game.

Trong những năm sau, Đông Nguyễn tiếp tục phát triển game khác như Swing Copters, nhưng không thể tái tạo được thành công như Flappy Bird. Câu chuyện về anh và tựa game một thời chấn động vẫn được giới công nghệ quốc tế nhắc lại, ví như biểu tượng của một hiện tượng mạng kinh điển: vừa đơn giản, vừa gây nghiện, vừa là lời nhắc về mặt trái của sự nổi tiếng.

Đến thập kỷ sau đó, "Flappy Bird" vẫn tiếp tục gợi nhớ trong cộng đồng. Dù phiên bản gốc không còn trên App Store, trò chơi đã từng được revival bởi một nhóm fan và tái xuất dưới các nền tảng khác, nhưng Nguyễn Hà Đông không trực tiếp tham gia vào những lần hồi sinh này.

12 năm kể từ quyết định gây tranh cãi ngày 10/2/2014, câu chuyện Flappy Bird vẫn là một trong những đoạn sử thi đáng nhớ trong lịch sử game di động và nghệ thuật lập trình cá nhân Việt Nam, một minh chứng rằng đôi khi "quá nổi tiếng" cũng là một gánh nặng khó tưởng tượng.