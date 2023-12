Xuất hiện mỹ nam "xé truyện" bước ra, phim nào cũng bùng nổ visual nhưng netizen "hơi ngán"?

Kể từ khi ra mắt, Cha Eun Woo đã liên tục thu hút sự ngưỡng mộ của khán giả nhờ vẻ ngoài nổi bật của mình. Anh được gọi với những danh xưng mỹ nhiều, như idol đẹp nhất Kpop, mỹ nam có gương mặt thiên tài,... Thậm chí nhiều khán giả còn ví anh như một nam chính webtoon bằng xương bằng thịt với sự hoàn hảo tuyệt đối về sắc vóc. Danh xưng này càng được củng cố khi anh liên tục đóng những bộ phim chuyển thể từ webtoon và lần nào cũng khiến khán giả cảm giác như "xé truyện bước ra" bởi diện mạo trùng khớp với nhân vật trong truyện tới gần như tuyệt đối.

True Beauty có thể coi là bộ phim chuyển thể từ webtoon thành công nhất của Cha Eun Woo. Thời điểm bộ phim này ra mắt, khán giả thực sự phải trầm trồ thán phục khi ekip làm phim đã tìm được Cha Eun Woo cho vai diễn Suho ấm áp nhưng có vẻ ngoài lạnh lùng. Khi ghép hai nửa khuôn mặt của Eun Woo với Suho trong webtoon vào cạnh nhau, sự trùng khớp gần như tuyệt đối càng khiến khán giả bất ngờ. Chính nhờ tác phẩm này, tên tuổi Cha Eun Woo mới thăng hạng vượt bậc, có được sự nghiệp lẫy lừng như hiện tại.

Trên thực tế, True Beauty không phải bộ phim chuyển thể từ webtoon đầu tiên của Cha Eun Woo. Trước đó, anh cũng đóng một tác phẩm tương tự, là My Gangnam ID. Và ngay từ bộ phim này, diện mạo của anh đã là một chủ đề nóng được khán giả săn đón nhiệt tình.

Sau thành công vang dội từ True Beauty, Cha Eun Woo liên tục đóng thêm hai bộ phim chuyển thể từ webtoon và lần nào cũng khiến khán giả bất ngờ bởi độ đồng bộ tuyệt đối giữa mình với nhân vật trong truyện tranh. Đó là Island và hiện tại là A Good Day To Be A Dog. Hay thậm chí khi đóng clip quảng cáo cho webtoon The Villainess Is A Marionette, Cha Eun Woo cũng được đánh giá là đẹp hơn cả truyện tranh.

Island

A Good Day To Be A Dog

Quảng cáo cho webtoon The Villainess Is A Marionette

Việc liên tục đóng phim chuyển thể từ webtoon là cơ hội để Cha Eun Woo khoe ra diện mạo đẹp hoàn mỹ của mình. Thế nhưng cũng bởi vậy mà anh gây ra không ít ý kiến tranh cãi khi khán giả không tìm thấy sự đổi của mỹ nam họ Cha. "Đẹp như truyện tranh" nhưng cũng "đơ như truyện tranh" là những bình luận mà Cha Eun Woo dễ dàng vấp phải mỗi khi đóng dự án mới. Khán giả mong anh sớm thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, hoặc chí ít cũng phải chọn những kịch bản chuyển thể có nội dung đặc sắc, nặng đô hơn, chứ đừng mãi nhận những vai chủ yếu phô diễn vẻ đẹp trai của mình, bởi thứ gì quá cũng gây ngán.

Nguồn: Koreaboo