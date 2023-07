Sao nam vượt qua Cha Eun Woo đứng đầu danh sách nam thần màn ảnh: Người chuyên “tự dìm nhan sắc” trên phim

Trong giới điện ảnh Hàn Quốc, xuất hiện rất nhiều ngôi sao nam điển trai, được cho là thu hút mọi đối tượng khán giả. Gần đây, trang Hanwang đã công bố kết quả bình chọn những nam diễn viên thu hút bậc nhất Hàn Quốc năm 2023 và xác định ra danh sách top 10 nam thần phim truyền hình. Cái tên đứng đầu danh sách này khiến khán giả không khỏi bất ngờ: Son Seok Gu.

Cụ thể danh sách: 1. Son Seok Gu 2. Cha Eun Woo 3. Jung Hae In 4. Nam Joo Hyuk 5. Seo Kang Joon 6. Lee Jin Wook 7. Kim Min Kyu 8. Lee Do Hyun 9. Ji Jin Hee 10. Ahn Hyo Seop

Sở dĩ nhiều khán giả bất ngờ là bởi Son Seok Gu vốn không phải cái tên quá nổi tiếng trong danh sách này. Chưa kể theo ngay sau anh là Cha Eun Woo - người được mệnh danh là sở hữu gương mặt "thiên tài", vô cùng hoàn hảo (vị trí số 5 - Seo Kang Joon cũng được khen ngợi là có gương mặt hoàn hảo). Ngoài ra những cái tên khác như Ahn Hyo Seop hay Lee Do Hyun cũng đang nổi tiếng hơn hẳn bởi có loạt phim hot mới lên sóng gần đây.

Son Seok Gu

Cha Eun Woo

Son Seok Gu làm nghề đã nhiều năm nhưng những năm gần đây, tên tuổi của anh mới trở nên phủ sóng nhờ bộ phim truyền hình Nhật Ký Tự Do Của Tôi, sau đó là bom tấn phòng vé The Outlaws 2. Nét đẹp nam tính, bụi bặm pha chút lãng tử của anh được đánh giá là khác biệt hẳn so với số đông những diễn viên trẻ ngày nay trên màn ảnh Hàn. Đó có lẽ lý do khiến Son Seok Gu thu hút mọi thành phần khán giả ở Hàn Quốc, thậm chí trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều nam giới.

Nét đẹp nam tính, mạnh mẽ nhưng khi lên màn ảnh, Son Seok Gu lại không thích khoe ra vẻ đẹp này. Anh thường xuyên đảm nhận những vai diễn có giao diện khá lôi thôi, thậm chí là tơi tả. Tiêu biểu như Nhật Ký Tự Do Của Tôi, suốt quá nửa bộ phim, Son Seok Gu thậm chí chẳng có lấy một bộ đồ tử tế, luôn trong trạng thái "bạ đâu mặc đấy", gương mặt ủ rột, thiếu sức sống vì uống quá nhiều rượu. Những bộ phim hành động khác, giao diện của anh cũng "xấu lạ" so với ngoài đời.

Nguồn ảnh: Hancinema