Shin Hye Sun bất ngờ trở mặt với người yêu, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 sẽ kết thúc bi kịch?

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) tập 10 tiếp tục duy trì mức rating ở con số 4,4%, không thay đổi nhiều so với những tập trước. Ở tập này, dù nhìn thấy những ký ức kỳ lạ khiến mình bị khó thở nhưng Ji Eum (Shin Hye Sun) vẫn nói rằng mình không sao, sau đó cùng Seo Ha (Ahn Bo Hyun) tận hưởng cảm giác của một cặp đôi. Hai người cùng đi ăn, uống rượu vang và nói chuyện về vụ tai nạn năm xưa bằng thái độ rất thoải mái sau khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Đêm đó, Ji Eum lại nằm mơ thấy những hình ảnh từ kiếp sống đầu tiên, cô vô cùng băn khoăn về người có gương mặt giống hệt Seo Ha.

Ngày hôm sau, khi đang trên đường về nhà, Ji Eum nhận được điện thoại về việc Ae Gyeong phải nhập viện cấp cứu. Ngay lập tức cô và Seo Ha tới bệnh viện, tại đây hai người gặp Min Ki. Min Ki biết lý do vì sao Ae Gyeong liên tục đau ốm mà không có lý do, anh cũng biết nếu Seo Ha tiếp tục ở bên Ji Eum, anh sẽ gặp nguy hiểm.

Cũng trong tập này, Seo Ha đã vạch trần bộ mặt của giám đốc Oh bằng chính những giấy tờ từ 20 năm trước mà mẹ mình để lại. Cuối cùng, Seo Ha đã có thể tống khứ người phụ nữ này ra khỏi khách sạn của mẹ nhưng anh không biết rằng những giấy tờ kia là do Han Na gửi tới (Han Na chính là do mẹ anh đầu thai thành). Khi thấy Seo Ha hạnh phúc, Han Na đã không kìm được mà chạy tới ôm Seo Ha, sau đó tặng cho Seo Ha một chiếc móc khóa hình con rùa. Ngày nhỏ, Seo Ha từng nói với mẹ rằng mình là do con rùa đầu thai thành, thế nên khi thấy chiếc móc khóa này, Seo Ha bất giác nhớ tới mẹ.

Ji Eum cố gắng tìm ra căn bệnh mà Ae Gyeong đang mắc phải nhưng không được và Min Ki đã quyết định nói ra sự thật về việc tính mạng của Ae Gyeong đang nguy hiểm vì Ji Eum. Anh thuyết phục Ji Eum hãy cố gắng nhớ lại kiếp đầu tiên của mình, có vậy mới giải quyết được triệt để các vấn đề và Ji Eum đã đồng ý. Cô lắc chuông phép và những hình ảnh trong kiếp đầu hiện về rõ nét. Cô thấy trong kiếp đầu tiên của mình, chính Seo Ha đã giết chết Seol (kiếp này là Cho Won). Cô khóc trong đau đớn, uất nghẹn, cùng lúc này Seo Ha tới nhà và thấy Ji Eum đang gào khóc. Trong vô thức, Ji Eum đã lao tới bóp cổ Seo Ha.

Nguồn ảnh: tvN