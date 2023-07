Cái tên gây sốt hơn cả Song Hye Kyo sau Rồng Xanh 2023, vượt Cha Eun Woo ẵm giải tân binh xuất sắc

Rồng Xanh truyền hình 2023 (Blue Dragon Series Awards 2023) đã khép lại và những chiếc cúp đã được trao đến các chủ nhân xứng đáng. Nếu Baeksang diễn ra cách đây vài tháng còn ít nhiều gây tranh cãi ở một số hạng mục giải thưởng thì Rồng Xanh lần này được đánh giá là gần như trọn vẹn.



Những diễn viên được vinh danh ở Rồng Xanh 2023

Sau đêm trao giải vừa qua, Song Hye Kyo nghiễm nhiên trở thành cái tên phủ sóng trên mạng xã hội và truyền thông, báo chí châu Á. Thế nhưng trên thực tế, còn có một cái được chú ý hơn cả chủ nhân Daesang, đó là sao nam Park Ji Hoon, người thắng giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất cho vai diễn ở bộ phim Weak Hero Class 1 (Người Hùng Yếu Đuối). Trước đó cũng chính Park Ji Hoon trở thành cái tên gây tranh cãi ở Baeksang khi anh trắng tay tại giải thưởng lớn này. Và sau cùng, Rồng Xanh đã thừa nhận năng lực của nam diễn viên khi anh thể hiện xuất sắc vai diễn một nạn nhân của bạo lực học đường.

Park Ji Hoon thắng giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất

Park Ji Hoon phát biểu khi được vinh danh ở Rồng Xanh 2023

Để nhận được giải thưởng danh giá này, Park Ji Hoon phải vượt qua một loạt đối thủ nặng ký, bao gồm Kim Ki Hae (Duty After School), Moon Sang Min (Duty After School), Bae In Hyuk (Cheer Up) và cả Cha Eun Woo - nam diễn viên nổi đình đám được cho là có màn bứt phá ấn tượng ở Island. Hiện tại, những chủ đề xung quanh cái tên Park Ji Hoon đang trở thành hot topic tại Hàn Quốc. Đặc biệt trên Twitter, bài đăng chúc mừng Park Ji Hoon đang đứng đầu từ khóa #BlueDragonSeriesAwards2023 với hơn 528 nghìn lượt xem. Theo sau đó là bài đăng chúc mừng Song Hye Kyo với hơn 388 nghìn lượt xem. Ở dưới những bài đăng thống kê giải thưởng năm nay, cái tên Park Ji Hoon cũng được nhắc đến nhiều hơn hẳn các đồng nghiệp khác.



Park Ji Hoon được chú ý nhiều hơn cả Song Hye Kyo

Park Ji Hoon sinh năm 1999. Tuy được biết đến với tư cách idol đóng phim nhưng trên thực tế, Park Ji Hoon có xuất phát điểm từ một diễn viên nhí. Ngay từ năm 9 tuổi, anh đã ghi dấu ấn đậm nét bởi khả năng diễn xuất vô cùng ấn tượng, thể hiện xuất sắc những cảnh bi thương của nhân vật. Có một thời gian, sao nhí chuyển hướng sang âm nhạc, ra mắt với một nhóm nhạc, thế nên khán giả mới chợt quên mất rằng, Park Ji Hoon thực sự có xuất phát điểm từ diễn viên và xứng đáng được thừa nhận nhiều hơn.



Park Ji Hoon đóng phim từ nhỏ

Nguồn ảnh: Sports Chosun