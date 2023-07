Song Hye Kyo bật khóc nghẹn ngào khi thắng Daesang ở Rồng Xanh 2023

Lễ trao giải Rồng Xanh truyền hình 2023 (Blue Dragon Series Awards 2023) đã khép lại trong những tiếng reo hò của tất cả mọi người khi Song Hye Kyo được vinh danh ở hạng mục cao quý nhất: Daesang!



Biểu cảm của Song Hye Kyo khi được xướng tên nhận cúp Daesang

Sau khi trượt giải Nữ chính xuất sắc nhất trong sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả, cuối cùng Song Hye Kyo lại được vinh danh ở hạng mục cao quý nhất cho vai diễn quá xuất sắc ở bộ phim The Glory. Giống như cái tên "the glory", đây được cho là vinh quang trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, giúp cô "thoát xác" sau nhiều năm bị chê trách rằng quá an toàn, đóng đinh bản thân trong một hình tượng. Trước giải thưởng cao quý lần này, Song Hye Kyo cũng từng nhận được giải Thị hậu danh giá ở Baeksang 2023.

Đối diện với vinh quang quá lớn này, Song Hye Kyo đã chững lại một nhịp, nghẹn ngào không thể nói nên lời. Đáp lại là tiếng vỗ tay, gọi tên, reo hò của các đồng nghiệp, có lẽ ai cũng cảm thấy Song Hye Kyo thực sự quá xứng đáng với giải thưởng danh giá này.

Song Hye Kyo xúc động khi cầm trên tay chiếc cúp Daesang

Nguồn: KBS