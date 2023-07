Suzy bất ngờ vượt qua Song Hye Kyo để trở thành Thị hậu Rồng Xanh 2023!

Rồng Xanh truyền hình (Blue Dragon Series Awards) là lễ trao giải nhằm vinh danh các tác phẩm thuộc lĩnh vực truyền hình trực tuyến. 2023 là năm thứ 2 lễ trao giải này được diễn ra và thu hút sự quan tâm rất lớn từ khán giả bởi quy tụ dàn sao chất lượng.

Đặc biệt hạng mục Nữ chính xuất sắc là nhận được sự quan tâm lớn nhất khi danh sách đề cử quy tụ những cái tên nổi đình đám thời gian vừa qua. Những cái tên đó bao gồm: Jeon Yeo Been (Glitch), Song Hye Kyo (The Glory), Jung Ryeo Won (May It Please the Court), Suzy (Anna), Kim Seo Hyung (Recipe for Farewell). Và cuối cùng kết quả chung cuộc lần này gọi tên Suzy, nữ chính bộ phim Anna.

Điều này khiến không ít khán giả cảm thấy ngạc nhiên khi vốn dĩ từ đầu, nhiều người dự đoán Song Hye Kyo sẽ là chủ nhân của chiếc cúp Thị hậu. Dĩ nhiên, Suzy cũng vô cùng xứng đáng khi cô có một màn thể hiện quá xuất sắc ở bộ phim Anna. Trước đó, Suzy cũng từng được đề cử ở hạng mục tương tự tại lễ trao giải Baeksang nhưng thất thế trước đàn chị. Lần này, cô đã xuất sắc giành lấy giải thưởng cho riêng mình.

Suzy bất ngờ khi nhận giải Nữ chính xuất sắc

Trong Anna, Suzy đảm nhận vai cô gái nghèo tài giỏi, vì khao khát đổi đời nên đã đánh tráo thân phận với tiểu thư Anna và thuận trở thành phu nhân tài phiệt. Đây được coi là vai diễn để đời, giúp Suzy hoàn toàn thoát khỏi cái mác "idol đóng phim".

Nguồn: KBS