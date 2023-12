"Thánh đơ đẹp nhất Kpop" cũng có ngày được khen diễn xuất, khóc quá hay còn có cảnh hôn đỉnh nhất sự nghiệp

A Good Day To Be A Dog tuy không mấy thành công về mặt danh tiếng hay tỷ suất người xem nhưng lại giúp cho nam chính Cha Eun Woo dần được đánh giá cao hơn về diễn xuất ở giai đoạn nửa sau của dự án. Thực chất ban đầu diễn xuất của mỹ nam đẹp nhất Kpop cũng không được đánh giá cao, do anh tiếp tục lặp lại hình ảnh của mình trong hoặc quá khứ. Một lần nữa, anh đóng đinh bản thân với dạng vai diễn đẹp trai, lạnh lùng, chủ yếu được chú ý bởi nhan sắc. Thế nhưng càng về sau của bộ phim, khi diễn biến tâm lý phát triển phức tạp, những bí mật trong quá khứ được hé lộ thì diễn xuất của Cha Eun Woo lại nhận về những phản hồi tích cực hơn.



Ở những diễn biến mới nhất của tuần này, bộ phim hé lộ những bí mật quan trọng nhất về lời nguyền mà nữ chính đang phải chịu đựng, biến cô thành một chú cún vào mỗi đêm. Theo đó mối quan hệ của cặp đôi chính cũng phát triển nhanh chóng, thậm chí nam chính còn phát hiện ra bí mật của nữ chính. Anh đã bỏ qua nỗi sợ chó ám ảnh trong tâm trí mình bao năm qua để trao một nụ hôn giúp hóa giải lời nguyền cho nữ chính, sau đó, hai người có với nhau một nụ hôn sâu nồng cháy.



Không ít khán giả cho rằng nụ hôn với Park Gyu Young trong bộ phim này chính là cảnh hôn xuất sắc nhất trong sự nghiệp làm nghề của Cha Eun Woo cho đến thời điểm hiện tại. Trước đó anh không được đánh giá quá cao về việc tạo phản ứng hóa học với bạn diễn nữ, thế nhưng đến tác phẩm lần này thì mọi thứ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Một nụ hôn táo bạo, nóng bỏng nhưng cũng rất tự nhiên và đầy cảm xúc khiến Cha Eun Woo và cả Park Gyu Young gây sốt MXH suốt một thời gian.



Thêm vào đó, ở giai đoạn nửa sau của bộ phim, Cha Eun Woo cũng nhận được những lời khen vì đã diễn cảnh cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt những cảnh khóc nhìn rất tự nhiên, không còn phải cố gồng mình để diễn tả nội tâm nhân vật như những bộ phim trước đây. Tuy so với các diễn viên thực lực, Cha Eun Woo chưa có gì nổi bật nhưng chí ít ở thời điểm hiện tại, anh cũng khiến khán giả chú ý đến diễn xuất của mình nhiều hơn là chỉ tập trung vào nhan sắc.

Nguồn ảnh: MBC