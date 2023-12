3 phim Hàn đỉnh lên sóng tháng 12: Park Seo Joon và Han So Hee yêu nhau?

Tháng 12 này, màn ảnh Hàn ngữ tiếp tục chứng kiến thêm nhiều tác phẩm lên sóng. Trong số đó, có những bộ phim được đầu tư khủng cả về mặt hình ảnh lẫn nội dung, lại có dàn diễn viên đình đám. Dưới đây là 3 cái tên đáng chú ý hơn cả:

Sweet home: Thế Giới Ma Quái Mùa 2

Mùa 2 của bộ phim tiếp tục có sự tham gia của những gương mặt chủ chốt từng xuất hiện ở mùa đầu

Trong ngày đầu tiên của tháng 12, mùa mới của siêu phẩm Sweet Home: Thế Giới Ma Quái sẽ ra mắt khán giả. Tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công mà mùa đầu đã đạt được. Ở phần mới, người xem sẽ tiếp tục theo chân Cha Hyun Soo cùng các cư dân ở khu chung cư Green Home Apartments trên hành trình chiến đấu để rời khỏi "căn cứ" và dấn thân vào thế giới đáng sợ bên ngoài.



Ở một sân vận động bóng chày lớn, những người còn sống tụ tập lại cùng nhau. Họ phải đối mặt với vô số con quái vật đáng sợ. Thế nhưng, nguy cơ mà họ phải đối diện không chỉ đến từ những sinh vật ghê rợn, mà còn từ tham vọng quái dị của một vài người trong số họ.

Được biết, mùa 2 của loạt phim vẫn sẽ có sự tham gia của những gương mặt chủ chốt đã xuất hiện trong mùa trước là Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Park Gyu Young và Go Min Si.

Trailer phim "Sweet Home: Thế giới ma quái" mùa 2

Bộ phim "Sweet home: Thế giới ma quái" mùa 2 dài 8 tập, bắt đầu chiếu vào ngày 1/12.



Death's game

Cái tên tiếp theo trong danh sách là "Death's game" (tạm dịch: "Trò chơi tử thần"). Bộ phim này được chuyển thể từ webtoon của bộ đôi tác giả Lee Wonsik và Ggulchan, xoay quanh nhân vật nam chính Choi Yi Jae.

Anh ta là một người thất nghiệp lâu năm, bị bạn gái bỏ và vừa mất hết số tiền tiết kiệm của mình vì một vụ lừa đảo. Trước quá nhiều biến cố, Choi Yi Jae quyết định tự kết liễu đời mình. Thế nhưng, hành động coi rẻ mạng sống của Choi Yi Jae khiến anh ta bị Thần chết trừng phạt.

Dàn diễn viên cực chất lượng của bộ phim Death's Game





Choi Yi Jae sẽ phải trải qua cái chết nhiều lần trong 13 kiếp sống khác nhau. Tuy nhiên, nếu tìm ra cách ngăn chặn cái chết xảy đến với mình, vậy thì anh ấy có thể sống nốt phần đời còn lại với thân phận mới.

Đảm nhận vai nam chính Choi Yi Jae là diễn viên Seo In Guk. Trong khi đó, Park So Dam đảm nhận vai nữ chính Thần chết. Ngoài hai cái tên kể trên, Death's Game còn có dàn cast đình đám đảm nhận các vai phụ và vai khách mời bao gồm: Lee Do Hyun, Kim Jae Wook, Lee Jae Wook, Sung Hoon, Go Yoon Jung, Kim Ji Hoon...

Trailer phim "Death's game"

Bộ phim Death's Game dài 8 tập, bắt đầu chiếu vào ngày 15/12.



Sinh vật Gyeongseong phần 1

Không nghi ngờ gì nữa, Sinh Vật Gyeongseong là bom tấn được chờ đợi nhất năm nay. Sau bao ngày "hóng mỏi cổ", cuối cùng khán giả cũng được thưởng thức câu chuyện của "phú ông vạn người mê" Park Seo Joon và "nữ thợ săn" Han So Hee.

Sinh Vật Gyeongseong lấy bối cảnh vào những năm 1940. Park Seo Joon vào vai Jang Tae Sang, người đàn ông giàu có, quyến rũ bậc nhất khu vực Bukchon của thành phố Gyeongseong. Anh ấy có khả năng ứng biến nhanh nhạy, phân tích sắc bén và rất giỏi trong việc giao tiếp.

Han So Hee đảm nhận nhân vật Yoon Chae Ok, một todugun (người tìm kiếm nạn nhân mất tích) nổi tiếng. Từ khi còn rất trẻ, Yoon Chae Ok đã rong ruổi từ Mãn Châu tới Thượng Hải với cha mình. Cô ấy thành thạo việc sử dụng máy móc, đồng thời có kỹ năng dùng súng và dao tuyệt đỉnh.

10 năm trước, mẹ của Yoon Chae Ok mất tích. Để tìm bà, Yoon Chae Ok đi tới Gyeongseong. Tại đây, cô gặp được Jang Tae Sang. Cùng nhau, họ đã truy tìm sự thật đằng sau hàng loạt vụ mất tích bí ẩn để rồi phát hiện ra những điều cực kỳ đáng sợ.

Cách đây không lâu, trailer phim đã được tung ra. Dù chỉ là một đoạn video ngắn, thế nhưng từ bối cảnh, trang phục, màu phim cho đến những pha hành động, tất cả đều cho thấy sự chỉn chu, đầu tư kỹ lưỡng.

Bên cạnh tuyến nội dung chính, còn một điều mà khán giả rất quan tâm là liệu Park Seo Joon và Han So Hee có yêu nhau ở phim mới hay không. Sinh Vật Gyeongseong không phải một bộ phim lãng mạn mà thuộc thể loại hành động - giật gân. Tuy nhiên, có thể hai nhân vật chính Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok vẫn sẽ dành tình cảm cho nhau.

Cơ sở cho suy đoán này là ở đoạn trailer, có phân cảnh hai nhân vật dành cho nhau một cái ôm thắm thiết. Tất nhiên, mọi thứ chỉ là suy đoán mà thôi và để biết đáp án chính xác, chúng ta vẫn cần đợi đến khi phim lên sóng.

Trailer phim Sinh Vật Gyeongseong

Bộ phim Sinh Vật Gyeongseong phần 1 dài 7 tập, bắt đầu chiếu từ ngày 22/12.