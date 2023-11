Cuối cùng “thánh đơ đẹp nhất Kpop” đã có cảnh phim "cứu sự nghiệp", diễn hay tới độ netizen tưởng người khác

Cha Eun Woo, mỹ nam thường xuyên lọt vào top đầu BXH idol có visual đỉnh nhất Kpop, gần đây đang tái xuất màn ảnh với bộ phim truyền hình A Good Day to Be a Dog. Không khác nhiều so với những bộ phim trước, lần này Cha Eun Woo vẫn gây ra những tranh cãi về diễn xuất của mình. Anh thậm chí còn bị cho là lý do khiến rating A Good Day to Be a Dog cứ quanh quẩn ở mức 1%.

Sau loạt những tập phim bị chê bai về diễn xuất, đáng mừng khi ở tập phim mới lên sóng tuần này, Cha Eun Woo lại mang đến một màn thể hiện thực sự thuyết phục. Trong phân cảnh nhân vật Jin Seo Won hồi tưởng lại quá khứ, thời điểm bản thân còn là một học sinh cấp 3, nam diễn viên trẻ được đánh giá là mang đến một màn trình diễn khá cảm xúc.

Cụ thể trong quá khứ, Seo Won vì chứng sợ chó mà bị bạn bè trêu trọc. Trong một lần không chịu đi chơi với đám bạn xấu vì còn phải đón cháu ở trường mẫu giáo, Seo Won đã bị chúng dùng chó để trêu chọc, còn bị đánh túi bụi, khắp mặt đầy vết thương. Sau đó, anh vẫn bình tĩnh đi đón cháu, chỉ cho đến khi vì quá đau mà không thể bế được cháu mình, Seo Won mới bật khóc trong vòng tay của cháu trai.

Cha Eun Woo có một cảnh phim đầy cảm xúc

Quay về thời điểm hiện tại, người mà Seo Won chọn để chia sẻ về quá khứ bị bạo lực học đường chính là Han Hae Na (Park Gyu Young). Thấy Seo Won u uất, cô giáo Han chọn cách tránh đi để Seo Won thoải mái khóc. Cô không thể ngờ Seo Won lại níu tay giữa mình ở lại, sau đó dựa vào người Hae Na và khóc.

Cảnh phim này của Cha Eun Woo khiến khán giả khá bất ngờ, nhất là khoảnh khắc Seo Won dựa và người Hae Na và khóc. Nhiều khán giả khen ngợi, rằng Cha Eun Woo khóc nhìn rất dễ chịu, không quá gồng nhưng vẫn đủ cảm xúc, lối diễn bằng mắt cũng tiến bộ khá nhiều. Có những khán giả còn không nhận ra Cha Eun Woo thường ngày và "góp ý" rằng chỉ cần anh bớt nhận những nhận vật lạnh lùng, lãnh cảm thì diễn xuất sẽ tự khắc được cải thiện.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cha Eun Woo nổi tiếng nhờ những nhân vật có diện mạo điển trai, đầy sức hút cùng vẻ lạnh lùng, lãnh cảm. Chính bởi bó buộc bản thân ở hình tượng này nên có vẻ khán giả không nhận ra sự tiến bộ dù ít hay nhiều về diễn xuất của nam diễn viên viên. Người xem hi vọng trong tương lai, Cha Eun Woo sẽ nhận nhiều hơn những vai diễn có cảm xúc đa dạng, tâm lý nặng để có thể cứu vớt sự nghiệp đang tụt lùi của mình.

Nguồn ảnh: MBC