Xuất hiện chiêu lừa đảo mới liên quan đến mua hàng online, nhiều người đã mất cả chục triệu đồng

Thời gian gần đây, không gian mạng chứng kiến sự bùng nổ của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đặc biệt là trên những nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok và Zalo. Đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các đối tượng xấu liên tục tung ra những lời chào mời mua bán hấp dẫn để đưa nạn nhân vào tròng và chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, phương thức hoạt động chung của các nhóm tội phạm mạng này là tạo lập vô số tài khoản giả mạo. Chúng ngang nhiên đăng tải các bài viết rao bán hàng hóa với mức giá thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Để củng cố niềm tin nơi người mua, các đối tượng này không ngần ngại đánh cắp và sử dụng hình ảnh hoạt động của các công ty, đại lý hoặc cá nhân kinh doanh hợp pháp. Mặc dù vỏ bọc bên ngoài có vẻ chuyên nghiệp, nhưng nếu quan sát kỹ, người mua sẽ nhận thấy thông tin trên các trang mạo danh này thường rất sơ sài, bưng bít sự thật về nhân thân người bán, không có địa chỉ kinh doanh thực tế và mập mờ trong số điện thoại liên hệ. Chúng cũng thường xuyên trà trộn vào các hội nhóm mua bán, rao vặt lớn để đăng bài quảng cáo dồn dập nhằm bủa vây người tiêu dùng.

Một minh chứng rõ nét cho thủ đoạn xảo quyệt này là trường hợp vừa xảy ra với anh K.T.H., sinh năm 1986, trú tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh. Xuất phát từ nhu cầu mua máy cơ giới phục vụ công việc kinh doanh, anh H. đã lên Facebook tìm kiếm và bị thu hút bởi một bài đăng có mức giá quá hời. Đội quân lừa đảo nhanh chóng tiếp cận, chèo kéo và hướng dẫn anh chuyển sang kết bạn qua ứng dụng Zalo với một tài khoản mang tên Trần Đạt. Nhằm xóa bỏ mọi sự nghi ngờ, chúng gửi cho anh hàng loạt hình ảnh, video quay cảnh máy móc đang hoạt động, kèm theo một số tài khoản ngân hàng không chính chủ để yêu cầu đặt cọc giữ hàng.

Hoàn toàn tin tưởng vào những hình ảnh dàn dựng, anh H. đã thực hiện chuyển khoản số tiền 25 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tiền bão lãnh, kịch bản lừa đảo tiếp tục được các đối tượng đẩy lên cao trào. Chúng gửi thêm hình ảnh giả mạo cho thấy hàng hóa đang được bốc xếp lên xe tải và ráo riết yêu cầu anh thanh toán thêm các khoản phụ phí khác. Khi anh H. bắt đầu nghi ngờ và kiên quyết từ chối chuyển thêm tiền, các đối tượng lập tức lật lọng, chặn toàn bộ phương thức liên lạc, không giao bất kỳ món hàng nào như cam kết và trắng trợn chiếm đoạt số tiền 25 triệu đồng.

Trước những cạm bẫy giăng sẵn khắp nơi trên không gian mạng, cơ quan công an đặc biệt khuyến cáo người dân cần nâng cao tối đa tinh thần cảnh giác khi tham gia giao dịch. Tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền đặt cọc cho các tài khoản cá nhân không rõ ràng chỉ vì những lời hứa hẹn giá rẻ. Mỗi người tiêu dùng cần tự trang bị kỹ năng xác minh thông tin người bán, kiểm tra chéo địa chỉ công ty và ưu tiên lựa chọn những nền tảng thương mại điện tử có chính sách bảo vệ quyền lợi người mua rõ ràng để tránh tình trạng tiền mất tật mang.