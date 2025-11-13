Xót xa bàn chân phồng rộp của Trương Vinh Hiển

Hình ảnh bàn chân phồng rộp của vận động viên Trương Vinh Hiển sau trận bán kết đơn nam PPA Tour Australia 2025 đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Hình ảnh được một người quen của Vinh Hiển chia sẻ lên mạng xã hội.

Do trận bán kết đơn nam PPA Tour Australia 2025 diễn ra chiều ngày 13/11 diễn ra giữa trời nắng khiến bàn chân của Vinh Hiển rộp lên. VĐV này thậm chí còn phải xin tạm dừng trận đấu ở hiệp 2 vì đau rát. Đến cuối cùng Vinh Hiển vẫn kiên cường thi đấu, lội ngược dòng ấn tượng để ghi tên mình vào trận chung kết.

Bàn chân rộp vì nắng gắt của Vinh Hiển

Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt, cái nắng gay gắt và mặt sân rát bỏng, Hiển vẫn thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên định. Với các VĐV chuyên nghiệp việc bị đau rát, rộp chân không còn quá xa lạ. Để có được vinh quang, đứng trên bục nhận huy chương chắc chắn không dễ dàng.

Vinh Hiển thi đấu dưới nắng giành vé vào chung kết

Trận chung kết đơn nam Pro tại PPA Tour Australia sẽ là màn đối đầu giữa hai tay vợt Việt Nam Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam. Trước đó, Lý Hoàng Nam giành chiến thắng 2-0 (11-0, 11-5) trước Theo Platel, trong khi Hiển thắng ngược Jimmy Liong 2-1 (3-11), 11-8 và 11-7.