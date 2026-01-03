Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ

Chiều 3-1, đại lý vé Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ thông tin về việc 2 "em gái" trúng độc đắc xổ số miền Nam đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận.

Đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ thông tin chuyển khoản cho "em gái" trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Trong đó, nhiều khách hàng tỏ ra phấn khích và để lại những bình luận như: "xin vía trúng độc đắc", "xin vía chiều nay gặp anh một lần", "ôi, ước được vía", "thấy người ta trúng mà mê quá"…

Theo chia sẻ của anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, "em gái" đầu tiên đến đổi thưởng 2 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc (dãy số 195707), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 2-1. Người này yêu cầu nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại 2,6 tỉ đồng (đã trừ thuế) nhận chuyển khoản.

Còn "em gái" thứ 2 đến đổi thưởng 3 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc thì cũng nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, nhận chuyển khoản 4,4 tỉ đồng.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 9 tờ vé số Trà Vinh.

Trước đó, vào ngày 7-12-2025, anh Phú cũng đã chia sẻ về việc đã đến tận nhà đổi thưởng cho một "em gái" trúng độc đắc 2 tờ vé số Hậu Giang. Dòng chia sẻ này đã nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận từ phía khách hàng và các đại lý vé số.