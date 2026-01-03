Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ

Thu Tâm, Theo Người lao động 16:20 03/01/2026
Trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 cô gái ở Vĩnh Long chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản

Chiều 3-1, đại lý vé Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ thông tin về việc 2 "em gái" trúng độc đắc xổ số miền Nam đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận.

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ- Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ- Ảnh 2.

Đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ thông tin chuyển khoản cho "em gái" trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Trong đó, nhiều khách hàng tỏ ra phấn khích và để lại những bình luận như: "xin vía trúng độc đắc", "xin vía chiều nay gặp anh một lần", "ôi, ước được vía", "thấy người ta trúng mà mê quá"…

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ- Ảnh 3.

Theo chia sẻ của anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, "em gái" đầu tiên đến đổi thưởng 2 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc (dãy số 195707), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 2-1. Người này yêu cầu nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại 2,6 tỉ đồng (đã trừ thuế) nhận chuyển khoản.

Còn "em gái" thứ 2 đến đổi thưởng 3 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc thì cũng nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, nhận chuyển khoản 4,4 tỉ đồng.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 9 tờ vé số Trà Vinh.

Trước đó, vào ngày 7-12-2025, anh Phú cũng đã chia sẻ về việc đã đến tận nhà đổi thưởng cho một "em gái" trúng độc đắc 2 tờ vé số Hậu Giang. Dòng chia sẻ này đã nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận từ phía khách hàng và các đại lý vé số.

