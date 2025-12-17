Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long, đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng

Sáng 17-12, nhiều đại lý vé số tỏ ra bất ngờ khi giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng 2 tuần liên tiếp tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thuận Đạt, Thanh Vân

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 824535) của vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 16-12, được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng may mắn trúng độc đắc 14 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Thuận Đạt và đại lý vé số Thanh Vân ở tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bạc Liêu được đại lý vé số Duy và đại lý Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đổi cho khách hàng trúng tổng cộng 26 vé.

Trước đó, vào ngày 9-12, giải độc đắc (dãy số 086267) của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Vân và đại lý Phát Tài ở tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 10-12, giải độc đắc (dãy số 375492) của vé số Cần Thơ lại trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Độc đắc của vé số Bạc Liêu mở thưởng ngày 9-12 cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Đến ngày 13-12, giải độc đắc (dãy số 766129) của vé số Hậu Giang tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Anh, đại lý vé số Phước Danh và đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Hậu Giang mở thưởng ngày 13-12 cũng trúng độc đắc tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Do độc đắc liên tục "nổ" ở Vĩnh Long và khách hàng thường muốn đổi thưởng ngay tại nhà cho an toàn nên nhiều đại lý vé số phải "chạy sô" bằng cách hẹn thời gian đổi thưởng cho khách hàng may mắn để kịp chuẩn bị tiền cũng như quá trình di chuyển.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.