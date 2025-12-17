Giá vàng hôm nay 17/12: Vẫn đứng ở ngưỡng cao

Giá vàng thế giới chững lại khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước dữ liệu việc làm của Mỹ công bố trong ngày, yếu tố có thể cung cấp manh mối về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“ Vàng đang chịu áp lực khi nhà đầu tư chốt lời trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, những yếu tố sẽ định hình kỳ vọng về lãi suất của Fed trong năm tới ”, ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích nghiên cứu cao cấp tại FXTM, cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng việc giá suy yếu dưới mốc tâm lý 4.300 USD cũng khiến phe bán vẫn còn hiện diện trên thị trường.

Giá vàng hiện vẫn đứng trên ngưỡng cao nhờ được hỗ trợ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Fed cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên bang về vùng 3,50–3,75%. Mức giảm này hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng của thị trường trong tháng qua. Chính vì đã “được định giá trước”, cú hạ lãi suất lần này không tạo ra cú sốc đủ mạnh để đẩy vàng vào một xu hướng bứt phá ngay lập tức.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng đà tăng của vàng vẫn giữ nền tảng vững chắc. Theo ông, kim loại quý đang có nhiều yếu tố hỗ trợ để hướng tới các vùng giá cao hơn trong trung và dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 153,6 - 155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng (mua) và 154 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.303 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho rằng, xu hướng ngắn và trung hạn của thị trường vàng thế giới vẫn rất tích cực. Theo đánh giá kỹ thuật, giá vàng đang trong xu hướng đi lên. Khi vùng kháng cự đáng kể duy nhất còn lại chỉ là đỉnh lịch sử trước đó, rủi ro điều chỉnh sâu là không lớn.

Daniel Pavilonis - nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures nhận định, vàng đang thể hiện sức mạnh tương đối vượt trội sau nhịp điều chỉnh cuối tuần, các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho đà tăng giá của kim loại quý nhìn chung chưa thay đổi.

Trước thềm năm mới, các nhà phân tích thị trường tại Société Générale cho biết họ vẫn duy trì tỷ trọng 10% vàng trong danh mục đầu tư đa tài sản của mình.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng nhà đầu tư chưa có lý do để lo ngại về triển vọng của vàng. Theo ông, vàng đang ở vị thế thuận lợi để duy trì xu hướng tăng sang năm 2026, đặc biệt khi so sánh với bạc – kim loại đã tăng nhanh và đang chịu áp lực chốt lời.

Sang năm 2026, dự báo giá vàng vẫn thiên về xu hướng đi lên, nhưng tốc độ tăng được đánh giá sẽ chậm và thận trọng hơn so với giai đoạn bứt phá mạnh vừa qua.