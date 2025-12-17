Giá vàng hôm nay 17-12: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 17-12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.303 USD/ounce, tăng 27 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.270 USD/oune.

Giá vàng hôm nay đã phục hồi khi các nhà đầu tư đón nhận loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng ở mức vừa phải, không quá nóng cũng không hạ nhiệt quá nhanh.

Những tín hiệu này được thị trường đánh giá là vừa đủ để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026, hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng – tài sản không sinh lãi nhưng được xem là công cụ trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đồng USD giảm nhẹ, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Giá dầu thô lao dốc chạm mức thấp nhất 8 tháng và giao dịch xoay quanh 55 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,16% đã củng cố đà tăng giá vàng hôm nay

Các nhà phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động ở vùng cao trong thời gian tới nếu FED tiếp tục xu hướng giảm lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro từ đàm phán hòa bình Nga-Ukraine và biến động địa chính trị có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn, gây áp lực lên thị trường vàng.