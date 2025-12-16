Tài khoản ngân hàng dưới số dư tối thiểu có bị phạt không?

Tuy nhiên, không phải tài khoản nào cũng được sử dụng thường xuyên, dẫn đến tình trạng tài khoản có số dư bằng 0 hoặc dưới mức tối thiểu trong thời gian dài. Điều này khiến không ít người lo lắng liệu tài khoản ngân hàng không có tiền có bị khóa hay bị phạt hay không.

Tài khoản ngân hàng 0 đồng nhưng vẫn phát sinh giao dịch

Trên thực tế, tài khoản ngân hàng có số dư 0 đồng nhưng vẫn phát sinh giao dịch hàng tháng như chuyển tiền, nhận tiền hoặc thanh toán hóa đơn thì không bị ngân hàng đóng hay khóa. Ngân hàng chỉ căn cứ vào tình trạng hoạt động của tài khoản chứ không hoàn toàn dựa vào số dư hiện có.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng hầu hết các ngân hàng đều áp dụng phí quản lý hoặc phí duy trì tài khoản. Khi số dư tài khoản thấp hơn mức quy định, các khoản phí này vẫn được tính và sẽ được tự động trừ khi tài khoản có tiền trở lại. Vì vậy, dù không bị khóa, tài khoản 0 đồng vẫn có thể phát sinh chi phí.

Trường hợp tài khoản 0 đồng tại một số ngân hàng

Tại một số ngân hàng, khách hàng không bắt buộc phải duy trì số dư tối thiểu khi mở tài khoản. Do đó, tài khoản có số dư bằng 0 đồng vẫn được duy trì trạng thái hoạt động và không bị khóa. Tuy nhiên, trong thời gian tài khoản không có tiền, khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền hoặc rút tiền cho đến khi nạp thêm tiền vào tài khoản.

Tài khoản không hoạt động trong thời gian dài có bị khóa không?

Theo quy định chung của nhiều ngân hàng, nếu tài khoản không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong vòng 12 tháng liên tục, ngân hàng có quyền đơn phương khóa tài khoản. Khi đó, khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch tài chính và các thẻ ATM hoặc thẻ ghi nợ liên kết cũng sẽ bị ngưng sử dụng.

Trong trường hợp này, để tiếp tục sử dụng tài khoản, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng để thực hiện thủ tục kích hoạt lại. Do đó, dù không sử dụng thường xuyên, người dùng vẫn nên phát sinh ít nhất một giao dịch nhỏ mỗi năm để tránh tài khoản bị khóa.

Số dư tài khoản dưới số dư tối thiểu hoặc số dư 50.000 đồng có ảnh hưởng không?

Việc số dư tài khoản giảm xuống dưới 50.000 đồng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như trừ phí duy trì, chuyển tiền cho người thân hoặc chi tiêu cá nhân. Thực tế, số dư tài khoản dưới 50.000 đồng không làm tài khoản bị đóng hay bị khóa ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu số dư quá thấp và không đủ để trừ các khoản phí định kỳ, tài khoản có thể rơi vào trạng thái chờ. Nếu tình trạng này kéo dài và không phát sinh giao dịch, tài khoản vẫn có nguy cơ bị khóa theo quy định của ngân hàng.

Để tránh những rắc rối không đáng có, người dùng nên thường xuyên kiểm tra tài khoản, nắm rõ quy định về phí và số dư tối thiểu của ngân hàng đang sử dụng. Đồng thời, chỉ nên giữ lại những tài khoản thực sự cần thiết và chủ động đóng các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng.