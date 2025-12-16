Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM, Cần Thơ, An Giang

Sáng 16-12, rất nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về giải độc đắc và giải an ủi của xổ số miền Nam đối với 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Điều bất ngờ là những chủ nhân may mắn trúng giải an ủi đã đến đại lý đổi thưởng ngay sau khi biết mình trúng giải; còn người trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện.

Giải an ủi vé số Cà Mau đã lộ diện người trúng. Ảnh: ĐLVS Liên Đồng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 989912) và giải an ủi của vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 15-12, được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng giải an ủi vé số Cà Mau là đại lý vé số Trắng và đại lý Liên Đồng ở TP Cần Thơ, còn chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa đổi thưởng.

Giải độc đắc (dãy số 606708) và giải an ủi của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, được đại lý thông tin trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng giải an ủi vé số Đồng Tháp là đại lý vé số Hiên ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa tìm thấy.

Giải an ủi vé số Đồng Tháp cũng tìm ra chủ nhân trúng thưởng. Ảnh: ĐLVS Hiên

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (548565) và giai an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng ngay tại TPHCM.

Tuy nhiên, đại lý vé số Thiên Ngân ở TPHCM mới đổi thưởng cho người trúng giải an ủi; còn giải độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện người đến đổi thưởng.

Giải an ủi vé số TPHCM cũng lộ diện người trúng ngay sau khi kết quả mở thưởng được công bố. Ảnh: ĐLVS Thiên Ngân

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.