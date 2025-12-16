Tin vui cho người lao động: Nhiều DN công bố mức thưởng Tết Bính Ngọ 2026, có công ty chi 600 tỷ đồng

Thông tin trên Báo Đồng Nai, chiều 13/12, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 600 tỷ đồng thưởng Tết cho cho khoảng 42.000 công nhân lao động. Đây cũng là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất tại Đồng Nai hiện nay.

Mức thưởng tương đương với mức thưởng các năm trước, do nội dung này đã được Công đoàn cùng công ty ký kết và đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Cụ thể, người lao động làm đủ một năm được thưởng tương đương một tháng lương theo hợp đồng chính thức; từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm làm việc được cộng thêm 5%, với mức tối đa lên tới 200%, tương đương hai tháng lương.



Trong bối cảnh lương tối thiểu vùng tăng, doanh nghiệp điều chỉnh lương cơ bản và áp dụng cơ chế tăng lương theo thâm niên, khiến số tiền thưởng thực nhận của người lao động năm nay cao hơn so với năm trước. Hiện thu nhập bình quân của công nhân sản xuất tại Changshin đạt khoảng 11 triệu đồng/tháng, trong khi lao động gắn bó lâu năm có thể đạt 18–20 triệu đồng/tháng.



Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận đơn hàng của Changshin tăng liên tục và được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trong 6 tháng đầu năm 2026. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng, bình quân mỗi tháng bổ sung khoảng 400 lao động mới, với mức thu nhập khởi điểm 8,5–9 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền làm thêm giờ. Riêng trong năm nay, Changshin đã tuyển thêm khoảng 6.000 lao động, nâng tổng quy mô nhân sự lên 42.000 người, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Tại Đồng Nai, một số doanh nghiệp lớn khác cũng đã công bố kế hoạch thưởng Tết Bính Ngọ 2026. Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất giày tại phường Trấn Biên) dự kiến mức thưởng tương đương năm trước, dao động 1,15–1,5 tháng lương, tùy thời gian làm việc.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất, lĩnh vực may mặc) dự kiến thưởng bình quân khoảng 14,5 triệu đồng/người cho 2.500 lao động, tăng hơn 20% so với năm ngoái.



Hiện các địa phương tại Đồng Nai đang phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp để rà soát, nắm tình hình tiền lương, thưởng Tết Bính Ngọ 2026 tại doanh nghiệp, tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 25/12 theo quy định.