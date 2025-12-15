Ưa mạo hiểm, lãi nhanh, nhà đầu tư tại quốc gia này bắt buộc phải xem video đào tạo trước khi giao dịch

Từ 15/12, các công ty chứng khoán Hàn Quốc sẽ tự động chặn giao dịch đối với những nhà đầu tư muốn mua các quỹ ETF đòn bẩy hoặc ETF nghịch đảo nếu họ không xuất trình mã chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến kéo dài 1 giờ.

Khóa học tập trung vào cấu trúc của các quỹ ETF đòn bẩy, chi phí phòng ngừa rủi ro và hiệu ứng lãi kép – yếu tố có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Với những nhà đầu tư tham gia các sản phẩm phái sinh ở thị trường nước ngoài, họ bị bắt buộc tham gia phiên giao dịch mô phỏng dài 3 giờ.

Quy định mới được đưa ra sau khi dòng tiền từ Hàn Quốc vào thị trường chứng khoán Mỹ tăng hơn 50% trong năm nay lên mức kỷ lục 161 tỷ USD tính đến cuối tháng 11, Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc cho biết. Dù chưa có thống kê chính thức về lượng vốn chảy vào ETF, giới quan sát cho rằng con số này là rất lớn.

“Một bộ phận lớn nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã đổ tiền vào thị trường Mỹ, đặc biệt là các ETF đòn bẩy với kỳ vọng có lãi nhanh mà chưa đánh giá đầy đủ rủi ro. Đây là những biện pháp bảo vệ tối thiểu cho họ”, một quan chức của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết.

Theo FSS, các sản phẩm có cấu trúc phức tạp và biến động giá cao có thể dẫn đến lỗ lớn. Trong 5 năm qua, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã mất hơn 300 triệu USD mỗi năm từ giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai ở nước ngoài.

Cơ quan này cũng cảnh báo các công ty tài chính trong nước không được quảng cáo quá mức để thu hút nhà đầu tư mới. Sau một cuộc điều tra năm ngoái, FSS phát hiện một số công ty quản lý tài sản quảng bá ETF là sản phẩm “không rủi ro” và “đảm bảo lợi nhuận”.

Nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc từ lâu được biết đến với phong cách đầu tư rủi ro cao với chiến lược giao dịch ngắn hạn.

“Họ có thời gian đầu tư ngắn, ưa chạy theo xu hướng và rất nhạy cảm với biến động giá”, ông Jongmin Shim, chiến lược gia cổ phiếu Hàn Quốc tại CLSA, nhận định. “Khi xu hướng tăng, lợi nhuận có thể đến rất nhanh. Nhưng nếu thị trường đảo chiều, các sản phẩm đòn bẩy có thể đẩy nhà đầu tư rơi tự do”.

Chưa rõ các khóa đào tạo bắt buộc có đủ sức hạ nhiệt cơn sốt ETF đòn bẩy của Mỹ – vốn được nhiều người trẻ coi là con đường làm giàu nhanh trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Kim Joon-won, sinh viên 24 tuổi tại Seoul, cho biết từ tháng 4, anh đã đầu tư khoảng 10 triệu won vào SOXL – quỹ ETF đòn bẩy theo dõi cổ phiếu bán dẫn Mỹ – và lãi 200% chỉ sau 3 tháng.

“Tôi dự định sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư lần này”, Kim nói. “Mua khi thị trường hoảng loạn và bán khi thị trường hồi phục có thể mang lại rất nhiều tiền. Nhưng tôi cũng ủng hộ các chương trình đào tạo giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về rủi ro”.

Tham khảo: FT﻿