Cảnh báo sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo, dẫn dụ nhà đầu tư

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) vừa phát đi cảnh báo về website caex.online và cái gọi là "sàn giao dịch tiền mã hóa CAEX", sau khi ghi nhận dấu hiệu giả mạo thương hiệu, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn của trang web này.



Ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, cho biết caex.online sử dụng logo, màu sắc và cách trình bày tương tự VPBank, khiến nhà đầu tư dễ hiểu nhầm đây là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng – doanh nghiệp được đầu tư bởi VPBank và VPBank Securities (VPBS).

Website này cũng tự ý dùng thương hiệu của các đơn vị thuộc VBA như AlphaTrue Solutions và sản phẩm Basal Pay để tạo niềm tin.

Website Caex.online có dấu hiệu lừa đảo được VBA cảnh báo

Theo VBA, caex.online thực chất chỉ là website dẫn dụ, hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết và chuyển hướng người dùng sang đường dẫn đăng ký của các nền tảng khác. Website tận dụng thông tin về các chính sách thử nghiệm tài sản số và các dự án sandbox để khiến nhà đầu tư nghĩ rằng đây là hệ sinh thái hợp pháp, có ngân hàng đứng sau.

VBA khẳng định caex.online là website giả mạo, không phải nền tảng của CAEX hay VPBank. Nhà đầu tư nếu đã đăng ký hoặc chuyển tiền qua các đường dẫn liên quan cần dừng ngay giao dịch, không nộp thêm khoản phí nào với lý do "mở khóa tài khoản" hoặc "đóng phí để rút tiền".

Hiệp hội cũng khuyến cáo người dùng lưu lại toàn bộ bằng chứng giao dịch, thông tin tư vấn, sao kê và liên hệ ngay cơ quan chức năng hoặc ngân hàng để được hỗ trợ tra soát.

Cũng theo VBA, nhà đầu tư chỉ tìm hiểu thông tin pháp lý qua kênh chính thức của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tránh ra quyết định dựa trên lời mời gọi trong nhóm kín hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc.