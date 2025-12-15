Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, hơn 157 triệu đồng/lượng

Vào lúc 14h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 157,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng gần 82 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới.

Giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh khi giá vàng thế giới chiều nay lên mốc 4.337 USD/ounce, tăng 34 USD so với đầu giờ sáng.

Đáng ngạc nhiên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lại có mức điều chỉnh tăng nhẹ hơn. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng…

Dù giá vàng nhẫn chưa tái lập đỉnh gần 160 triệu đồng/lượng lập vào nửa cuối tháng 10 vừa qua nhưng đây là mức giá cao nhất trong 2 tháng qua.

Như vậy, giá vàng nhẫn hiện đang thấp hơn vàng miếng SJC 1,4-2,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Giá vàng trong nước bám sát tăng, giảm theo giá thế giới nhưng vẫn duy trì khoảng cách cao lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, sang năm 2026 nguồn cung vàng trong nước được cải thiện sẽ kéo giá vàng trong nước và thế giới sát nhau.