4 kiểu công ty cứ đi làm là thấy mệt

Không phải lúc nào mệt mỏi khi đi làm cũng đến từ khối lượng công việc. Có những nơi, task không quá nặng, deadline không dồn dập, nhưng nhân viên vẫn kiệt sức mỗi ngày. Lý do nằm ở môi trường, thứ tiêu hao năng lượng một cách âm thầm nhưng bền bỉ.

1. Công ty họp rất nhiều nhưng không giải quyết được gì

Họp diễn ra liên tục, nhưng thiếu mục tiêu rõ ràng, không có kết luận, không có người chịu trách nhiệm. Mỗi buổi họp giống như một vòng lặp: nói lại chuyện cũ, tranh luận lan man, rồi ai về bàn nấy làm theo cách của mình. Nhân viên không mệt vì việc, mà mệt vì mất thời gian và cảm giác bất lực khi mọi thứ không tiến lên.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Công ty có quá nhiều căng thẳng vô hình

Không ai quát mắng, không ai gây áp lực trực tiếp, nhưng không khí lúc nào cũng nặng. Một ánh mắt, một câu nói bâng quơ, một sự im lặng kéo dài cũng đủ khiến cả phòng dè chừng. Nhân viên phải liên tục đoán ý, giữ kẽ, tự điều chỉnh hành vi để “không làm sai”, và chính việc căng mình để thích nghi này mới là thứ khiến họ nhanh xuống sức.

3. Công ty để drama nội bộ tồn tại như chuyện bình thường

Tin đồn, nói xấu sau lưng, nghi ngờ động cơ của nhau không được xử lý dứt điểm, mà âm thầm lan rộng. Người đi làm không chỉ làm việc chuyên môn, mà còn phải tự bảo vệ mình trước những mối quan hệ phức tạp. Năng lượng bị rút cạn vì phải cảnh giác nhiều hơn tập trung.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Công ty không tạo cảm giác an tâm cho nhân viên

Quyết định thay đổi liên tục, định hướng mơ hồ, thông tin không minh bạch khiến nhân viên luôn trong trạng thái bất ổn. Không ai biết nỗ lực của mình có được ghi nhận hay không, vị trí hiện tại có bền vững hay không. Khi thiếu cảm giác an toàn, mỗi ngày đi làm đều trở thành một ngày phải gồng mình.

Thông điệp:

Có những công ty không làm bạn mệt vì việc nhiều, mà vì môi trường tiêu hao năng lượng quá lớn. Khi đi làm, điều quan trọng không chỉ là bạn làm bao nhiêu việc, mà là bạn phải tốn bao nhiêu sức để tồn tại trong không khí đó. Mệt kéo dài không phải dấu hiệu của kém năng lực, mà có thể là lời cảnh báo rằng môi trường này đang không còn phù hợp.