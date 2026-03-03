Xe máy điện Honda giảm giá kỷ lục 10 triệu đồng

Thị trường xe máy điện đầu năm 2026 đang chứng kiến đợt giảm giá mạnh tay chưa từng có từ thương hiệu Nhật Bản. Mẫu xe Honda ICON e: liên tục được các đại lý điều chỉnh giá bán xuống mức thấp kỷ lục với tổng ưu đãi lên tới 10 triệu đồng. Động thái này đưa giá xe xuống mức rẻ hơn cả dòng xe số quốc dân Wave Alpha, nhưng liệu có đủ sức cạnh tranh trước những đối thủ đáng gờm như VinFast hay Yadea khi bài toán chi phí pin vẫn còn đó.

Cụ thể, Honda Việt Nam vừa tung ra chương trình ưu đãi tiền mặt 5 triệu đồng cho dòng xe máy điện ICON e:, áp dụng đến hết tháng 3 năm nay. Tuy nhiên sức nóng thực sự lại đến từ các đại lý ủy nhiệm HEAD khi chủ động tung ra chính sách giảm thêm 5 triệu đồng nữa.

Xe máy điện Honda ICON e:

Cộng dồn cả hai chương trình khuyến mãi này, mức giá thực tế của chiếc Honda ICON e: phiên bản không kèm pin đã rơi xuống mức dưới 17 triệu đồng. Cá biệt có những đại lý còn sẵn sàng hỗ trợ thêm lệ phí trước bạ giúp chi phí lăn bánh của mẫu xe này trở nên vô cùng hấp dẫn. Thậm chí nếu so với mức giá niêm yết gần 18 triệu đồng của dòng xe xăng Honda Wave Alpha, mẫu xe máy điện này hiện còn dễ tiếp cận hơn khá nhiều. Đối với người dùng muốn mua đứt cụm pin thay vì thuê hàng tháng, mức giá thực tế cũng được kéo xuống chỉ còn khoảng 26,7 triệu đồng, giảm gần chục triệu so với thời điểm mẫu xe này mới ra mắt.

Người tiêu dùng có thể sở hữu mẫu xe máy điện này với mức giá khoảng 17 triệu đồng với bản thuê pin

Dù mức giá khởi điểm đã trở nên cực kỳ cạnh tranh nhưng Honda ICON e: vẫn đang phải đối mặt với áp lực lớn trong phân khúc xe máy điện phổ thông dành cho học sinh, sinh viên. Nguyên nhân chính nằm ở việc các đối thủ như VinFast hay Yadea đang cung cấp hàng loạt sản phẩm trong tầm giá 16 đến 18 triệu đồng mà đã bao gồm sẵn pin hoặc ắc quy. Nếu lựa chọn mua Honda ICON e: với mức "giá đáy" 17 triệu đồng, người dùng sẽ phải gánh thêm khoản chi phí thuê pin cố định 350.000 đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, nếu chọn phương án mua đứt pin của Honda thì giá xe lại đội lên đắt hơn từ 7 đến 9 triệu đồng so với các mẫu xe điện từ Việt Nam hay Trung Quốc. Rõ ràng, dù mang lợi thế thương hiệu Nhật Bản cùng chất lượng hoàn thiện đáng tin cậy, mức chi phí sở hữu tổng thể của ICON e: vẫn khiến nhiều khách hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Có thể thấy đợt giảm giá sâu lần này là một nỗ lực lớn của Honda nhằm thúc đẩy doanh số, nhưng để thực sự bứt phá và làm chủ cuộc chơi, bài toán về tối ưu dung lượng pin và chi phí duy trì hàng tháng vẫn là một rào cản cần được hãng xe Nhật Bản giải quyết triệt để.