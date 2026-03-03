Từ 15/3/2026, làm thẻ căn cước qua VNeID cực nhanh, người dân ai cũng nên biết rõ

Theo quy định mới nhất tại Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP, toàn bộ trình tự cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước sẽ được tích hợp và xử lý mượt mà thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Sự thay đổi này không chỉ đơn giản hóa các rườm rà về giấy tờ mà còn đưa các dịch vụ công đến gần hơn với người dân ngay trên chiếc điện thoại di động.

Cụ thể, Khoản 10, Điều 5, Nghị định 58/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/3/2026) quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước như sau:

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID):

a) Công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ căn cước theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước;

c) Trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của người dưới 06 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Như vậy, từ ngày 15/3/2026, thẻ căn cước được cấp, cấp đổi, cấp lại thông qua VneID theo quy định nêu trên.

Trình tự cấp mới và cấp đổi thẻ căn cước cho công dân

Đối với các trường hợp công dân có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước thông thường, quy trình giờ đây chỉ gói gọn trong vài thao tác chạm. Bạn chỉ cần truy cập vào ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công, sau đó lựa chọn thủ tục mong muốn. Hệ thống sẽ lập tức kết nối và hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân của bạn được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu mọi thông tin hiển thị đã hoàn toàn chính xác, người dân sẽ chủ động đăng ký thời gian và chọn cơ quan quản lý căn cước thuận tiện nhất để đến hoàn tất thủ tục. Ngay sau đó, hệ thống tự động xác nhận và chuyển yêu cầu của bạn đến cơ quan chức năng. Việc cuối cùng bạn cần làm là có mặt đúng lịch hẹn tại địa điểm đã đăng ký để hoàn tất các bước thu nhận vân tay, mống mắt hay chụp ảnh theo quy định.

Giải quyết nhanh chóng khi mất thẻ hoặc thay đổi địa giới hành chính

Một điểm cộng rất lớn của quy định mới là cách xử lý cực kỳ nhanh gọn đối với những trường hợp không may bị mất thẻ căn cước, thẻ bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng, hoặc cần cấp đổi thẻ do có sự thay đổi về địa giới hành chính.

Trong những tình huống này, bạn chỉ cần chọn mục thủ tục cấp lại trên ứng dụng và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân của mình. Khi dữ liệu đã khớp hoàn toàn với hệ thống dân cư, bạn thực hiện xác nhận để chuyển thẳng hồ sơ đề nghị cấp lại đến cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận, xem xét và giải quyết việc cấp lại thẻ theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi nộp đơn từ trực tiếp như trước đây.

Không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người lớn, quy trình mới còn giải quyết nhiều vướng mắc cho các bậc phụ huynh khi làm giấy tờ cho con em mình. Cụ thể, trường hợp người đại diện hợp pháp muốn thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi, mọi bước đều có thể thao tác hoàn toàn online.

Người đại diện sẽ chọn thủ tục trên ứng dụng và đối chiếu thông tin của trẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin đã đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, người đại diện chỉ cần bấm xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước. Hồ sơ sẽ lập tức được tiếp nhận, xem xét và giải quyết để cấp thẻ cho bé một cách nhanh chóng nhất.