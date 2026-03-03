Cách tra cứu mã định danh bất động sản cá nhân, người dân cần biết rõ một điều

Mã định danh điện tử bất động sản là gì?

Từ ngày 1/3, theo quy định tại Nghị định 357/2025/NĐ-CP, mỗi bất động sản khi đưa vào quản lý và giao dịch sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng biệt. Đây là chuỗi ký tự gồm số và chữ tối đa 40 ký tự, được tạo lập tự động trên hệ thống cho mỗi căn chung cư, nhà ở riêng lẻ hoặc phần diện tích sàn công trình. Cấu trúc mã này tích hợp đầy đủ các trường thông tin quan trọng bao gồm mã định danh thửa đất, mã số dự án, mã địa điểm và loại hình bất động sản. Việc áp dụng đồng bộ mã định danh giúp kết nối dữ liệu quốc gia, hỗ trợ cơ quan quản lý kiểm soát giao dịch hiệu quả, đồng thời triệt tiêu các rủi ro sai sót, trùng lặp và gian lận thông tin.

Kênh tra cứu thông tin bất động sản hợp lệ

Để kiểm tra thông tin, người dân có thể tiếp cận qua nhiều kênh chính thống khác nhau. Các phương thức phổ biến bao gồm yêu cầu kiểm tra tại Văn phòng đăng ký đất đai địa phương, thông qua các thủ tục xác nhận thông tin khi tiến hành công chứng hợp đồng, hoặc truy cập vào Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Toàn bộ dữ liệu về mã định danh sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin của hệ thống này và Cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng địa phương. Cơ sở dữ liệu này được Bộ Xây dựng quản lý thống nhất, trong khi UBND cấp tỉnh và các chủ đầu tư có trách nhiệm phải liên tục cập nhật thông tin dự án tại địa phương lên hệ thống quốc gia.

Quy trình xin cấp quyền khai thác dữ liệu chi tiết

Do mã định danh và thông tin chuyên sâu của bất động sản thuộc danh mục dữ liệu có thu phí, người dân sẽ không thể tra cứu tự do toàn bộ hồ sơ mà bắt buộc phải xin cấp quyền khai thác từ cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu cần nộp phiếu yêu cầu khai thác thông tin bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng, hoặc nộp trực tiếp và qua đường bưu chính.

Để được cấp quyền khai thác thông tin, dữ liệu, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp yêu cầu khai thác thông tin: Trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Bước 2: Bộ Xây dựng cấp quyền truy cập thông tin bằng hình thức điện tử hoặc theo mẫu thông báo.

Bước 3: Người yêu cầu thanh toán chi phí khai thác thông tin theo quy định.

Bước 4: Bộ Xây dựng xem xét yêu cầu trong không quá 7 ngày

Bước 5: Bộ Xây dựng thông báo quyết định, trường hợp từ chối nêu rõ lý do.

Việc khai thác tốt mã định danh bất động sản mang lại lợi thế vô cùng lớn cho người mua, giúp họ tự bảo vệ tài sản của mình. Trước khi quyết định xuống tiền đặt cọc hay ký hợp đồng mua bán, người dân hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ đầu tư hoặc bên bán cung cấp mã định danh của sản phẩm. Việc đối chiếu mã số này với dữ liệu hệ thống quốc gia giúp kiểm tra chéo tính minh bạch của pháp lý, xác nhận dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh hay chưa. Bước "soi hồ sơ" độc lập này là giải pháp hữu hiệu nhất để phát hiện sớm các rủi ro như bất động sản bị trùng lặp, đã bị đem đi thế chấp, chuyển nhượng nhiều lần hoặc đang vướng tranh chấp pháp lý.