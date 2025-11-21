Xe ga chuyên phượt của Honda vừa về VN đã gặp khó: Đối thủ ra mắt 2 xe 'trang bị tận răng' giá rẻ hơn

Vừa mới đây, thị trường xe hai bánh Việt Nam đã đón thêm hai mẫu xe tay ga mới, tăng thêm sự lựa chọn ở phân khúc maxi-scooter (xe tay ga phân khối lớn) chuyên đường trường.

Cụ thể, Zontes 368E và Zontes 368K đã chính thức được giới thiệu ra thị trường cách đây ít ngày. Hai mẫu xe tay ga này chung phân khúc với những mẫu xe "đình đám" hơn như Yamaha Xmax 300, hay Honda ADV350 vừa ra mắt cách đây chưa lâu.

Dù tên tuổi của Zontes chưa được biết tới nhiều, việc trang bị sẵn nhiều công nghệ hiện đại trên sản phẩm có thể khiến 368E, 368K nói riêng và các mẫu xe khác của hãng nói chung trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Zontes 368E.

Cả Zontes 368E và 368K đều sở hữu ngoại hình đậm chất touring, kích thước lớn và dáng xe bề thế, phù hợp di chuyển đường trường. Song, thiết kế của hai xe vẫn có những điểm khác biệt rõ ràng; trong khi 368E có thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh, 368K lại mang phong cách thanh lịch, mềm mại hơn.

Dù khác biệt về phong thái, cả hai mẫu xe đều được trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp vốn chỉ thấy trên xe tay ga phân khối lớn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là camera hành trình độ phân giải 1080P được lắp ở cả trước và sau, có thể ghi lại hành trình di chuyển của xe. Kính chắn gió điều chỉnh điện cũng là một trang bị đáng nhắc tới, có thể dễ dàng điều chỉnh theo từng tình huống sử dụng mà không mất nhiều công sức như những xe trang bị kính điều chỉnh tay.

Zontes 368K.

Zontes cho biết xe có cốp dưới yên dung tích lớn, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu (full face), song không nêu rõ con số cụ thể. Được biết, hãng đã từng cho ra mắt mẫu xe cùng nền tảng 368G, có dung tích cốp lên tới 54 lít.

Ngoài ra, xe sử dụng màn hình TFT 6,75 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth để đồng bộ điện thoại và thiết bị ngoại vi. Bên cạnh đó, ghi-đông có thể điều chỉnh, tay lái sưởi và hệ thống cổng sạc USB Type-A và Type-C giúp tăng thêm tính tiện dụng cho người lái.

Cốp xe có dung tích lớn, đủ chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu.

Zontes trang bị cho cả hai mẫu bộ đôi công nghệ an toàn tương tự nhau. Xe sở hữu phanh đĩa trước và sau kết hợp ABS hai kênh, mang lại khả năng kiểm soát phanh tốt hơn trong nhiều tình huống. Đặc biệt, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và giám sát áp suất lốp TPMS được tích hợp, hỗ trợ tối đa cho những chuyến hành trình dài.

Hệ thống giảm xóc có thể điều chỉnh và kẹp phanh 4 piston ở bánh trước cũng là những trang bị giúp tăng tính ổn định và độ bám khi vận hành ở tốc độ cao.

Xe trang bị tiêu chuẩn phanh ABS ở cả bánh trước và bánh sau.

Cả Zontes 368E và 368K đều sử dụng động cơ SOHC xi-lanh đơn, dung tích 368 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này đạt công suất tối đa 28,5 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 40 Nm tại 6.000 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài cũng như vận hành trong đô thị.

Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử BOSCH, kết hợp bình xăng lớn 17 lít. Theo công bố, cả hai mẫu xe này đều có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 3,5L/100km. Như vậy, mỗi bình xăng đầy, xe có thể đi được tới khoảng 485 km.

Kính gió và ghi đông của xe đều có thể điều chỉnh.

Zontes là thương hiệu xe đến từ Trung Quốc. Các xe được bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc thông qua nhà phân phối. Theo thông báo, Zontes 368E và 368K được bán với giá 125 triệu đồng (gồm VAT), kèm chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn quãng đường di chuyển.

Có thể thấy rằng mức giá của hai mẫu xe này đang tốt hơn rất nhiều so với hai đối thủ Nhật Bản là Yamaha Xmax 300 (140 triệu đồng) và Honda ADV350 (165,99 triệu đồng), đi kèm với những trang bị vượt trội, hai mẫu xe này vẫn có thể tìm được khách hàng bất chấp thương hiệu chưa được nhiều người biết tới.

Toàn bộ ảnh của Zontes 368E:

Toàn bộ ảnh của Zontes 368K:

Bảng tổng hợp thông tin về Zontes 368E và 368K: