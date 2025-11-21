68 chủ xe vượt đèn đỏ, không đội mũ, chạy ngược chiều… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai danh sách 68 trường hợp phương tiện vi phạm tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội, do camera AI ghi lại.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 19/11 đến 12 giờ ngày 20/11, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 11.654 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 76km/h.

Đồng thời, camera AI phát hiện 6 trường hợp không thắt dây đai an toàn, được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), phát hiện 12 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 45 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu; 3 trường hợp đi ngược chiều.

Trên đoạn đường Lê Văn Lương, Hà Nội, thông qua camera AI, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp đi sai làn đường. Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Theo như danh sách, lỗi vi phạm được phát hiện nhiều nhất là xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý, để tra cứu phạt nguội tại nhà, có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".