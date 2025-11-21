Dừng ngay 5 hành động này nếu không muốn điện thoại iPhone của bạn bị theo dõi

Mặc dù được đánh giá cao về mức độ bảo mật, nhưng điều đó không đồng nghĩa người dùng iPhone có thể chủ quan. Trong nhiều trường hợp, nguy cơ bị theo dõi không xuất phát từ lỗi hệ thống, mà lại đến từ những thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày.

Dưới đây là 5 hành động mà người dùng nên dừng ngay để bảo vệ điện thoại khỏi bị theo dõi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Việc cắm iPhone vào các trạm sạc USB công cộng ở sân bay, quán cà phê hay trung tâm thương mại tưởng chừng vô hại nhưng theo cảnh báo của FBI, điều này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu thiết bị bị cài thêm phần mềm gián điệp để theo dõi hoặc trích xuất dữ liệu thông qua cổng sạc. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc lựa chọn nguồn sạc đáng tin cậy hoặc mang theo cáp sạc riêng để hạn chế rủi ro.

Tương tự, việc kết nối vào Wi-Fi công cộng hoặc mạng không rõ nguồn gốc cũng có thể làm thông tin cá nhân dễ bị quan sát. Hacker có thể dựng các điểm phát Wi-Fi giả (evil twin) trùng tên với mạng hợp pháp để phát tán mã độc, thu thập dữ liệu. Nhiều chuyên trang quốc tế như TechCrunch và The Verge đều nhấn mạnh rằng việc sử dụng Wi-Fi công cộng cần đi kèm các biện pháp an toàn, ví dụ như VPN hoặc chỉ truy cập các trang web đáng tin cậy.

Ngoài ra, bấm vào các liên kết lạ trong tin nhắn iMessage, SMS hoặc mạng xã hội cũng là hành vi cần thận trọng. Các chuyên gia bảo mật từ Wired đã ghi nhận nhiều trường hợp iPhone bị lợi dụng thông qua các đường link mà người dùng không biết rõ nguồn gốc. Phần mềm gián điệp có thể tận dụng các lỗ hổng này để theo dõi, thu thập dữ liệu của người dùng. Vì vậy việc kiểm tra và xác nhận nguồn link trước khi mở là cần thiết.

Người dùng cũng nên cân nhắc trước khi nhấn “Trust This Computer” khi kết nối iPhone với máy tính hoặc cáp không rõ nguồn gốc. Theo Wired, thao tác này có thể cho phép thiết bị truy cập dữ liệu từ xa thông qua tính năng iTunes Wi-Fi Sync. Vì vậy, chỉ nên tin cậy các thiết bị và cáp mà bạn biết rõ xuất xứ.

Hơn nữa, việc cài đặt ứng dụng hoặc tệp ngoài App Store cũng nên được thực hiện một cách thận trọng. TechCrunch, Forbes và The Verge đều cảnh báo rằng các app hoặc profile không rõ nguồn gốc có thể cấp quyền sâu cho thiết bị, từ đó theo dõi, thu thập dữ liệu vị trí, giám sát lưu lượng mạng hoặc cài ứng dụng từ xa. Kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi cài đặt giúp giảm thiểu các rủi ro không cần thiết.

Những hành động nhỏ tưởng chừng vô hại nhưng có thể khiến người dùng iPhone trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Cẩn trọng hơn trong từng thao tác, từ sạc pin, kết nối Wi-Fi đến mở liên kết hay cài ứng dụng, là cách hiệu quả để bảo vệ thiết bị và thông tin cá nhân của người dùng.