Tỷ phú Jeff Bezos trở lại đường đua với dự án AI 6,2 tỷ USD

Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: NBCNews)

Tờ New York Times đưa tin, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos sẽ quay lại vị trí lãnh đạo điều hành lần đầu tiên sau 4 năm, khi đảm nhiệm vai trò đồng Tổng giám đốc tại một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên Project Prometheus. Dự án sở hữu nguồn vốn 6,2 tỷ USD, tập trung ứng dụng AI vào các lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất như máy tính, hàng không vũ trụ và ô tô.

Ông Bezos sẽ dẫn dắt công ty cùng Tiến sĩ Vik Bajaj - nhà nghiên cứu nổi bật tại Thung lũng Silicon, từng làm việc tại phòng thí nghiệm X của Google và đồng sáng lập đơn vị khoa học đời sống Verily. Đây là vị trí điều hành chính thức đầu tiên của tỷ phú Bezos kể từ khi ông rời ghế giám đốc điều hành của Amazon hồi tháng 7/2021.

Trong những năm qua, “cha đẻ” Amazon dành nhiều thời gian cho công ty hàng không vũ trụ Blue Origin và thu hút sự chú ý với đời sống cá nhân. Ông cũng thể hiện sự gắn kết hơn với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có việc tham dự lễ nhậm chức hồi tháng 1.

Công ty Project Prometheus gia nhập thị trường AI, trong bối cảnh đang phải cạnh tranh khốc liệt với sự thống trị của Google, Meta, Microsoft cùng các hãng tiên phong như OpenAI và Anthropic. Công ty hiện đã có gần 100 nhân sự, gồm nhiều nhà nghiên cứu từ các phòng thí nghiệm AI hàng đầu.

Không tập trung vào AI dựa trên văn bản như ChatGPT, Prometheus hướng tới các hệ thống học từ thử nghiệm thực tế và tương tác vật lý, nhằm đẩy nhanh tiến bộ khoa học trong vật lý, hóa học và kỹ thuật. Dự án phản ánh xu hướng mở rộng AI vào các nhiệm vụ trong thế giới vật chất, đặc biệt thông qua robot và tự động hóa.