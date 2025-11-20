Ngân hàng thông báo hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải thông tin về vụ lừa đảo khiến một phụ nữ tại địa phương mất 70 triệu đồng chỉ vì làm theo hướng dẫn của kẻ giả mạo công an.

Nạn nhân là chị L.T.L, trú tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân. Sau khi nhận vài cuộc gọi từ số lạ tự nhận là cán bộ công an, yêu cầu cập nhật điểm giấy phép lái xe trên một ứng dụng VNeID giả, chị đã tải app và làm theo chỉ dẫn. Đối tượng yêu cầu chị chụp toàn bộ giấy tờ, gồm cả hai mặt thẻ ngân hàng. Ngay sau đó, số tiền 70 triệu đồng trong tài khoản bị chuyển đi khi chị nhập mã xác nhận.

Chị L kể lại: “Cài ứng dụng xong, hắn yêu cầu chụp tất cả giấy tờ để đưa lên hệ thống. Tôi chụp cả thẻ ngân hàng. Sau đó tài khoản bị chiếm quyền. Lúc hoảng loạn nhập mã xác nhận thì tiền bị chuyển luôn”.

Không nên để ảnh chụp 2 mặt của thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng trên điện thoại di động để tránh nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng khi điện thoại di động bị mất/bị hack. (Ảnh minh hoạ)

Theo Công an Thanh Hóa, việc giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát hay các cơ quan chức năng để tạo niềm tin không phải thủ đoạn mới. Tuy nhiên, các đối tượng liên tục thay đổi cách tiếp cận, dựa vào các quy định mới như tích hợp thông tin cá nhân trên VNeID hay trừ điểm giấy phép lái xe để dụ người dân cài ứng dụng giả, chiếm quyền điều khiển thiết bị rồi đánh cắp tài sản.

Ngoài ra, các chiêu lừa nhắm vào chủ thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng tiếp tục gia tăng, như mời rút tiền thẻ tín dụng, giả mạo hỗ trợ đóng phí bảo hiểm, hoàn phí tham gia bảo hiểm hay mở thẻ tín dụng giả.

Cơ quan chức năng và ngân hàng nhiều lần khuyến cáo người dùng nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam dẫn khuyến nghị của BAC A BANK đưa ra 10 lưu ý quan trọng để bảo vệ tài sản:

- Cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu truy cập link lạ, quét QR hoặc cung cấp thông tin tài khoản.

- Tuyệt đối không lưu hình ảnh CCCD, hộ chiếu, hai mặt thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng trên điện thoại hay gửi qua mạng xã hội.

- Không cung cấp số thẻ, số CVV, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho bất cứ ai, kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng.

- Không chia sẻ mã OTP/Smart OTP.

- Khi thanh toán tại cửa hàng, tự tay quẹt thẻ, không giao thẻ cho nhân viên.

- Tắt chức năng thanh toán online của thẻ tín dụng khi không cần dùng, hoặc điều chỉnh hạn mức cho phù hợp.

- Không lưu thông tin thẻ trên các nền tảng thanh toán.

- Không liên kết thẻ với ví điện tử không rõ độ tin cậy.

- Không cho mượn thẻ trong mọi trường hợp.

- Tránh sử dụng dịch vụ rút tiền qua POS, đáo hạn/đảo nợ hay giải ngân vượt hạn mức thẻ tín dụng.