Theo chân một ngày “cực cháy” của tân binh toàn năng Đức Duy với Galaxy Z Flip7

Khởi động ngày mới cùng Gemini Live

Là một tân binh, ưu tiên hàng đầu mỗi ngày của Đức Duy chính là tập luyện và phát triển các kỹ năng sân khấu của mình. Anh chàng thường bắt đầu ngày mới bằng tìm kiếm địa điểm luyện tập và lên đồ để sẵn sàng bung hết năng lượng cho các tiết mục sắp tới. Quá trình này trước đây thường "ngốn" kha khá thời gian tra cứu thông tin và hỏi han thông tin từ bạn bè, nhưng nay nam ca sĩ đã dễ dàng thực hiện chỉ với chiếc Galaxy Z Flip7 trong tay.

Lên lịch trình và phối đồ cùng Gemini Live trên Galaxy Z Flip7 là "morning routine" quen thuộc của Đức Duy

Chỉ với một nút bấm, trợ lý Gemini Live đã xuất hiện ngay trên màn hình ngoài FlexWindow của điện thoại, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Đức Duy. Thay vì phải đưa ra từng yêu cầu riêng lẻ, tân binh trẻ có thể ra lệnh cho Gemini Live thực hiện nhiều tác vụ liên ứng dụng cùng một lúc trên điện thoại, giúp tiết kiệm tối đa thời gian. Với yêu cầu "Tìm cho tôi phòng tập nhảy ở TP.HCM và lưu vào Samsung Notes", Gemini Live đã ngay lập tức đưa ra danh sách 5 địa điểm được đánh giá cao, đồng thời lưu vào ghi chú của Galaxy Z Flip7 để Đức Duy có thể xem lại bất cứ lúc nào. Điều cực wow là mọi thứ được thực hiện trơn tru bằng tiếng Việt chỉ trong vài giây, thậm chí không cần nam ca sĩ phải mở màn hình chính của điện thoại ra.

Phối đồ và lựa chọn trang phục cũng là việc quan trọng trước khi bắt đầu ngày mới với người của công chúng như Đức Duy. Nếu trang phục trình diễn đã có stylist lo thì với phong cách thường nhật, Gemini Live trên Galaxy Z Flip7 chính là "stylist riêng" được anh chàng vô cùng tin tưởng. Bằng việc chia sẻ camera và hướng ống kính điện thoại vào các trang phục, phụ kiện sẵn có, Gemini Live có thể quan sát và sau đó đưa ra sự tư vấn mang tính cá nhân hoá, theo đúng phong cách yêu thích của Đức Duy.

Tập luyện "cực cháy" cùng FlexCam

Sau khi đã chọn được địa điểm và trang phục, việc tiếp theo là bắt tay vào quá trình luyện tập. Phom dáng gập độc đáo của Galaxy Z Flip7 cho phép Đức Duy dễ dàng đặt điện thoại ở nhiều bề mặt khác nhau để ghi lại bài tập nhảy mà không cần đến phụ kiện như chân đế hay tripod. Đặc biệt với FlexCam độc đáo chỉ có trên Galaxy Z Flip7, anh chàng dễ dàng có được khoảnh khắc thu phóng tự động (Auto Zoom), dựa trên góc chụp và kích thước mà không cần trực tiếp động tay vào điện thoại. Điều này khiến video trở nên sinh động hơn, như thể đang có ekip quay phim lia máy theo từng chuyển động xa gần của nam ca sĩ.

FlexCam cho phép Đức Duy có thể thoải mái tập luyện và ghi lại phần trình diễn của mình một cách dễ dàng

FlexCam trên Galaxy Z Flip7 cũng là nhân tố đứng sau hàng loạt bức ảnh selfie hút fan của Đức Duy. Với FlexCam, anh chàng có thể sử dụng hệ thống camera chuẩn Ultra gồm ống kính góc rộng 50MP và ống kính góc siêu rộng 12MP để selfie với chất lượng nét căng. Tính năng Ảnh chân dung tự nhiên (Natural Portraits) cho phép nam ca sĩ có thể tự tin selfie với thần thái cuốn hút và làn da tự nhiên, không bị làm mịn quá mức. Đặc biệt, Filter theo thời gian thực (Real-time Filters) nay có thể chọn và áp trực tiếp lên camera trước khi chụp, giúp Đức Duy nhanh chóng có được bức ảnh ưng ý mà không cần tốn thêm công đoạn chỉnh sửa hậu kỳ.

Nhiều tính năng tự động được bổ sung vào FlexCam trên Galaxy Z Flip7, giúp rút ngắn thời gian chỉnh sửa và gia tăng trải nghiệm chụp ảnh cho người trẻ

Thổi bùng "bão like" trên mạng xã hội với Galaxy AI

Kết thúc buổi tập hăng say và nhiều niềm vui, Đức Duy không quên ghé quán cafe yêu thích để nghỉ ngơi và chỉnh sửa hình ảnh, video trước khi đăng tải trên mạng xã hội. Đây là một phần quan trọng để duy trì kết nối giữa thần tượng và người hâm mộ. Thay vì phải dùng đến nhiều ứng dụng thứ ba hay phần mềm phức tạp, nay cả studio chỉnh sửa chuyên nghiệp đã được gói trọn ngay trong chính chiếc điện thoại Galaxy Z Flip7 thông qua Galaxy AI.

Lọc tạp âm là tính năng được Đức Duy vô cùng yêu thích trên Galaxy Z Flip7

Vì tập nhảy ngoài trời nên chuyện video bài tập nhiễm tạp âm là điều không thể tránh khỏi. Đây là lúc Đức Duy tận dụng tính năng Lọc tạp âm đỉnh cao trên Galaxy Z Flip7 để hạ thấp hoặc tắt các tập âm không mong muốn như tiếng ồn đám đông, tiếng gió… vô tình lọt vào video trước đó. Với hình ảnh, tính năng Chỉnh sửa tạo sinh cho phép anh chàng dễ dàng xoá vật thể thừa, làm đầy khung hình chính xác trong tích tắc, trải nghiệm khiến Đức Duy phải thốt lên "cứ như ảo thuật" khi lần đầu thử qua. Những video và hình ảnh chất lượng sau khi chỉnh sửa giúp anh chàng dễ dàng thu hút sự quan tâm và xây dựng được trang cá nhân siêu hút mắt trong giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Kể từ khi có Galaxy Z Flip7, việc chỉnh sửa ảnh được Đức Duy tin tưởng giao cho Galaxy AI thay vì các ứng dụng thứ ba khác

Trải nghiệm một ngày hết công suất với chiến hữu Galaxy Z Flip7 của Đức Duy đã mang đến cảm hứng mới cho không ít người trẻ. Từ một chiếc điện thoại "vừa tay gọn túi", Galaxy Z Flip7 đang trở thành biểu tượng cho phong cách sống đa năng, đậm cá tính của Gen Z hiện đại.