Chủ xe VF 8: “Đạp ga đã như siêu xe, chi phí nuôi xe quá rẻ”

Lựa chọn tin cậy cho mọi hành trình

Hơn 2 năm đồng hành cùng nhau, anh Bùi Sơn Hải vẫn cảm thấy hài lòng với mẫu xe điện Việt, thậm chí là "vẫn yêu như lần gặp đầu tiên".

"Chiếc VF 8 này đã đi gần 79.000 km cùng tôi khắp mọi nẻo đường từ khi nhận xe đến nay. Xe vẫn rất đẹp, kiểu dáng hiện đại không hề thua kém bất cứ xe nào mới ra mắt", anh Bùi Sơn Hải cho biết.

Nhận xe từ tháng 1/2023, người bạn đồng hành VF 8 cùng gia đình anh Hải đi khắp mọi nẻo đường với sự yên tâm. Mỗi hành trình với gia đình chủ xe là sự tận hưởng trọn vẹn. Như chuyến hành trình về nguồn nhân dịp A80 vừa qua, cả gia đình 4 người đã chinh phục gần 4.000 km từ Vũng Tàu ra Hà Nội và trở về chỉ trong 7 ngày, tạo nên một trải nghiệm "tuyệt vời và khó quên".

"Xe vận hành hoàn hảo, chạy 600 - 800 km một ngày mà cả nhà không thấy mệt mỏi hay say xe", anh Bùi Sơn Hải kể. Hệ thống hỗ trợ lái ADAS trên cao tốc đã giảm đáng kể sự mệt mỏi và căng thẳng trong khi hệ thống trạm sạc rất nhiều với công suất lớn nên anh không phải chờ đợi.

Sự vận hành mượt mà và chi phí rẻ của VF 8 giúp chuyến đi xuyên Việt của gia đình anh Hải thuận lợi và nhẹ nhàng (Ảnh: NVCC)

Anh Hải thừa nhận, VF 8 đã "đánh thức" đam mê tốc độ của anh. "Gia tốc nhanh kinh ngạc, cảm giác đạp ga vọt đi rất đã, phải nói là như siêu xe. Từ khi dùng VF 8, mỗi lần quay lại lái xe xăng, tôi có cảm giác rất yếu, phải gằn ga, gầm rú mới đi được", anh nói.

Trợ lý ảo Vivi cũng là một điểm nhấn thông minh. Anh thường dùng Vivi để điều khiển máy lạnh, mở cốp, hay đơn giản là yêu cầu "kể chuyện vui" để xua tan mệt mỏi.

Ngoài sức mạnh bên trong, vẻ ngoài thể thao, cá tính của VF 8 cũng là điểm luôn khiến anh tự hào. Điều anh tâm đắc nhất, trên mỗi cung đường, chính là dải đèn LED hình cánh chim VinFast. "Đó là một nhận diện rất rõ ràng. Mỗi lần thấy dải đèn ấy lướt qua, tôi biết chiếc xe Việt đang tiến lên", vị chủ xe chia sẻ.

Dải đèn LED hình cánh chim VinFast khiến anh Hải và nhiều chủ xe dâng trào cảm xúc mãnh liệt tinh thần Việt Nam (Ảnh: NVCC)

VF 8 còn là một không gian lý tưởng cho gia đình. Nội thất rộng rãi, thoải mái cho 5 người. Sự yên tĩnh khi vận hành là một ưu điểm lớn, đặc biệt ý nghĩa với những chuyến đi dài. "VF 8 cách âm tốt, chạy trong phố rất tĩnh", anh nói.

Dịch vụ sau bán hàng tận tâm, vượt xa chuẩn thị trường

Niềm tin vào chiếc xe không chỉ đến từ trải nghiệm trên vô lăng mà còn từ sự an tâm về dịch vụ. Anh Bùi Sơn Hải thẳng thắn chia sẻ: "Xe tôi đã bảo dưỡng định kỳ các cấp tại đại lý VinFast. Dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh chóng".

Đặc biệt, câu chuyện về lần xe bị hỏng block nén máy lạnh tại VinFast Đồng Hới là minh chứng rõ ràng nhất. Khi đó, đội cứu hộ kịp thời, sửa chữa, thay thế linh kiện chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí. "Tôi đánh giá chất lượng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa của VinFast là tốt nhất so với các hãng trước đây tôi từng sử dụng như Toyota hay Kia", anh nói.

Chính sách miễn phí sạc pin cùng dịch vụ hậu mãi tốt giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng với VF 8 (Ảnh: NVCC)

Đáng chú ý, theo anh, VinFast đang không ngừng mở rộng mạng lưới xưởng dịch vụ trên khắp cả nước, để gia tăng trải nghiệm cho chủ xe. VinFast cũng là hãng xe duy nhất trên thị trường có chính sách miễn phí sạc pin, giúp chủ xe tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng.

"Trước đây, với xe xăng, gia đình tôi đi dè chừng lắm, khoảng 20.000 - 25.000 km/năm là tối đa vì chi phí vận hành luôn là một nỗi lo thường trực. Nhưng từ ngày dùng VF 8, chi phí quá kinh tế, tôi đi nhiều hơn hẳn, lên tới 30.000−35.000 km/năm. Cảm giác được thoải mái khám phá mà không phải đắn đo về tiền xăng thật sự sung sướng", anh Bùi Sơn Hải chia sẻ.

Là một người am hiểu về công nghệ, anh Hải cũng tích cực đóng góp cho cộng đồng người dùng bằng cách thường xuyên hỗ trợ, tư vấn các chủ xe để sử dụng VF 8 một cách mượt mà, hiệu quả nhất.

Anh tổng kết, VF 8 có đủ các tính năng an toàn, thông minh, cảm giác lái phấn khích và chi phí nuôi xe quá rẻ so với xe xăng dầu cùng hạng. Ngoài ra, lợi ích môi trường - không phát thải, không mùi xăng trong gara - là một giá trị vô hình không thể đong đếm. "VF 8 là chiếc xe đáng giá nhất trong tầm tiền", anh Bùi Sơn Hải nhấn mạnh.