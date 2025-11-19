44 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Thời gian qua, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đẩy mạnh kiểm tra bằng hệ thống camera giám sát, qua đó liên tiếp phát hiện các trường hợp tài xế vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Số liệu ghi nhận cho thấy tình trạng vượt đèn đỏ vẫn là lỗi phổ biến.

Theo thống kê của Cảnh sát giao thông Đồng Nai công bố ngày 18/11, từ 1/10 đến 10/11, toàn tỉnh ghi nhận 29 trường hợp vi phạm, và toàn bộ đều liên quan đến hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

29 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

Tại Ninh Bình, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết từ ngày 4/11/2025 đến 11/11/2025, hệ thống camera giám sát đã phát hiện 20 trường hợp vi phạm. Trong số này, có 15 trường hợp bị xác định không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Danh sách chi tiết được cơ quan chức năng công bố kèm theo.

15 trường hợp bị xác định không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông tại Ninh Bình

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".