Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ khi triển khai đến nay, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện tổng cộng 5.898 trường hợp vi phạm giao thông.

CSGT TPHCM kiểm soát giao thông qua hệ thống camera AI.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đều đã được PC08 chuyển thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu phối hợp xử lý

Các lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận chủ yếu tập trung vào người đi xe máy, bao gồm: Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định...

Đáng chú ý, hệ thống camera AI có khả năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm cùng lúc trên cùng một phương tiện.

Ngay sau khi phát hiện có hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống và CSGT tiếp nhận, phân tích. Trong vòng 10 ngày, thông báo "phạt nguội" sẽ được chuyển phát đến người dân. Thời gian nhận giấy "phạt nguội" tùy thuộc vào hệ thống chuyển phát thư.

Theo PC08, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông.

Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt.