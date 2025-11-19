Thông báo quan trọng: Tất cả người tham gia giao thông trên toàn quốc phải biết

Chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xăng E10 từ ngày 1/6/2026

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50, quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên phạm vi cả nước. Theo quy định mới, từ ngày 1/6/2026, tất cả thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10, đồng thời ngừng bán xăng E5 RON92.

Việc chuyển đổi này nhằm đồng bộ hóa thị trường nhiên liệu sinh học và nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong giao thông.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải bảo đảm nguồn cung E10 ổn định, tuân thủ QCVN 01:2023/BKHCN về chất lượng xăng dầu. Đồng thời, hệ thống bán lẻ phải hoàn tất ghi nhãn, niêm yết, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo kỹ thuật để người tiêu dùng nhận biết, tránh nhầm lẫn trong quá trình chuyển đổi.

Theo cơ quan quản lý, xăng E10 với tỷ lệ ethanol sinh học 10% mang lại nhiều lợi ích như giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra ổn định cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Nhiều thử nghiệm và thực tế sử dụng tại địa phương cho thấy E10 không gây ảnh hưởng tới động cơ nếu người dùng tuân thủ đúng khuyến cáo của nhà sản xuất phương tiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: VCCI

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Thông tư 50 nêu rõ các thương nhân đầu mối phải hoàn tất việc chuyển đổi kho bãi, hệ thống phối trộn và kiểm soát chất lượng ethanol trước ngày 30/4/2026. Bên cạnh đó, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, giám sát chất lượng nhiên liệu sinh học và đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân.

Thực tế thời gian qua cho thấy tỷ lệ tiêu thụ E10 vẫn ở mức thấp, chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn và khu vực có hạ tầng bán lẻ hiện đại. Tại một số tỉnh miền núi và vùng sâu, người dân vẫn e ngại do thói quen dùng xăng truyền thống và hạn chế về cơ sở phối trộn ethanol.

Ngoài ra, biến động giá ethanol và mức chênh lệch chưa lớn giữa E5 và RON95 khiến doanh nghiệp chưa tích cực quảng bá E10. Việc áp dụng bắt buộc từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ giúp nhiên liệu sinh học phát triển bền vững hơn.

So sánh xăng E10 và RON 95: Thành phần, chỉ số octan và tác động môi trường

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi sang nhiên liệu sạch, hai loại xăng phổ biến hiện nay – E10 và RON 95 – được người dùng quan tâm do những khác biệt rõ rệt về thành phần, khả năng vận hành và mức độ thân thiện với môi trường.

Về thành phần, xăng E10 là hỗn hợp gồm 90% xăng khoáng truyền thống và 10% ethanol sinh học – loại cồn được sản xuất từ các nguyên liệu nông nghiệp như tinh bột, mía, khoai mì hay cellulose. Nhờ sử dụng nguồn nguyên liệu tái tạo, E10 được đánh giá là nhiên liệu bền vững hơn so với xăng khoáng hoàn toàn.

Trong khi đó, xăng RON 95 chủ yếu là xăng khoáng tinh chế; tùy biến thể, loại xăng này có thể chứa rất ít hoặc gần như không chứa ethanol. Con số “RON 95” chính là chỉ số octan 95 – thông số quan trọng phản ánh khả năng chống kích nổ của nhiên liệu.

Xét về chỉ số octan, E10 thường có mức octan dao động trong khoảng 92–93 do được pha trộn từ RON 92 với ethanol có chỉ số octan cao.

Về tác động môi trường, xăng E10 được đánh giá thân thiện hơn nhờ tỷ lệ ethanol 10% – một loại nhiên liệu sinh học có nguồn gốc tái tạo. Khi đốt cháy, ethanol tạo ra ít khí thải độc hại như CO, HC và giảm đáng kể lượng CO₂ phát thải so với xăng khoáng thông thường.

Việc sử dụng E10 được xem là một giải pháp giúp giảm ô nhiễm không khí và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngược lại, RON 95 do không chứa hoặc chứa rất ít ethanol nên tác động môi trường lớn hơn, phát thải nhiều khí độc hại hơn trong quá trình sử dụng.