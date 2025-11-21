Acer Ấn Độ đăng cai Asia Pacific Predator League 2026, quy tụ những tài năng Esports hàng đầu khu vực

Acer chính thức công bố Ấn Độ sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức mùa thứ bảy của Asia Pacific Predator League vào năm 2026. Sự kiện quy tụ các đội tuyển xuất sắc đến từ hơn 14 khu vực, sẵn sàng tranh tài ở hai bộ môn Dota 2 và VALORANT. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào những màn so tài kịch tính tại một trong những giải đấu thể thao điện tử (Esports) được mong đợi nhất khu vực cùng tổng giá trị giải thưởng lên đến 400.000 USD.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Ấn Độ trở thành trung tâm Esports mới của khu vực. Kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2018, Predator League đã mở rộng từ 8 lên hơn 15 quốc gia, trở thành bệ phóng vững chắc cho nhiều tài năng trẻ trong khu vực. Tính đến nay, giải đấu đã trao thưởng tổng cộng hơn 2.15 triệu USD.

Ông Andrew Hou, Chủ tịch Acer khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: "Gaming không chỉ dừng lại ở hình thức giải trí đơn thuần, mà còn là một làn sóng kết nối các cộng đồng và văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và tinh thần thi đấu hữu nghị."

"Năm trước, chúng tôi đã giới thiệu bài hát chủ đề đầy sôi động mang tên 'It Lies Within', song song với việc ra mắt loạt phim hoạt hình mới xoay quanh hai nhân vật anh hùng Predator là Yuffy và Nero," ông Hou cho biết thêm.

"Chúng tôi rất hào hứng khi được dõi theo hành trình của các đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại để trình diễn kỹ năng tại sân khấu lớn tại Ấn Độ lần này. Asia Pacific Predator League luôn là nền tảng quan trọng trong cam kết của Acer đối với cộng đồng game thủ, và mỗi mùa giải lại tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn cả về chất lượng thi đấu lẫn tinh thần đồng đội."

Vòng loại tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11

Ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Acer Ấn Độ, nhận định: "Ấn Độ đã nổi lên như một trong những thị trường game tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Việc đăng cai tổ chức Asia Pacific Predator League 2026 là cơ hội tuyệt vời để nâng tầm làn sóng Esports và truyền cảm hứng cho thế hệ game thủ mới trên khắp cả nước."

Vòng loại khu vực sẽ sớm khởi tranh trên toàn châu Á – Thái Bình Dương và kết thúc bằng vòng Chung kết Tổng tại Ấn Độ vào tháng 01 năm 2026.

Tại Việt Nam, vòng loại diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 năm 2025, vòng chung kết trong nước sẽ diễn ra vào ngày 07 tháng 12 năm 2025 để chọn đội tuyển đại diện tham dự Chung kết khu vực vào tháng 01 năm 2026 cho bộ môn VALORANT với tổng trị giá giải thưởng là 7000 USD.