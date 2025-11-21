Ngay trước ngày 20/11, người giáo viên về hưu rút 239 triệu đồng tiền tiết kiệm ở ngân hàng Kiên Long: Công an phường tìm gặp người con trai

Mới đây Công an phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn vụ một vụ lừa đảo chuyển tiền qua không gian mạng. Cụ thể, vào hồi 7h30 ngày 20/11, bà T.T.O (giáo viên về hưu, 70 tuổi, trú tại khu TT Đồng Tâm, phường Lê Chân) tìm đến Công an phường Ngô Quyền.

Bà T.T.O tới Công an phường Ngô Quyền trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Tại đây, bà T.T.O trình bày trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Cụ bà cho biết từ ngày 18/11 nhận được điện thoại của người xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an. Người này thông báo bà có liên quan đến một vụ án rửa tiền, chuẩn bị bắt giữ. Các đối tượng yêu cầu bà phải giữ bí mật với gia đình, Công an địa phương và yêu cầu khai báo số tiền tiết kiệm đang gửi ngân hàng để phục vụ điều tra.

Dưới tác động tâm lý của các đối tượng, chiều ngày 19/11/2025, bà T.T.O đã đến ngân hàng Kiên Long để tất toán 1 sổ tiết kiệm với số tiền 239 triệu đồng và chuẩn bị chuyển vào “tài khoản của cơ quan điều tra” theo yêu cầu của các đối tượng.

May mắn, sáng ngày 20/11, bà đến trực tiếp công an phường Ngô Quyền để báo cáo sự việc. Tại trụ sở, cán bộ Công an phường Ngô Quyền đã động viên bà bình tĩnh. Đồng thời, cán bộ yêu cầu bà liên lạc mời con trai đến trụ sở. Tại đây, bà O. cùng con trai được tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo qua mạng của các đối tượng, hướng dẫn gia đình cùng phối hợp để ngăn ngừa các đối tượng tiếp tục liên lạc để lừa đảo.

Từ vụ việc trên, Công an phường Ngô Quyền cũng cảnh báo 4 nguyên tắc chính để tránh bị lừa đảo qua không gian mạng như sau:

1. Cơ quan thực thi pháp luật không làm việc qua điện thoại, trong trường hợp cần sẽ mời đến trụ sở

2. Người dân không chuyển tiền cho bất kỳ ai thông qua điện thoại, internet mà chưa biết rõ về người nhận.

3. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, tài khoản E-Banking cho bất kỳ ai.

4. Khi người quen, người thân hỏi mượn tiền, nhờ chuyển tiền hãy kiểm tra xác nhận lại.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng﻿