Gen Z giờ học khác xưa: Có laptop AI, deadline cũng hóa nhẹ nhàng

Lịch học kín mít, bài tập nhóm chồng bài thuyết trình, chưa kể còn phải kịp nộp deadline và làm thêm - chuyện học hành của GenZ giờ chẳng khác gì "full-time job". Trong lúc mọi thứ quay cuồng như vậy, ai cũng mong có một "trợ thủ" đủ thông minh để san sẻ bớt gánh nặng.

Và đó chính là lúc laptop AI bước vào cuộc chơi. Nếu nói thật lòng, laptop AI không chỉ là "máy tính thế hệ mới", mà là cách học mới - nơi bạn có thể vừa sáng tạo, vừa tiết kiệm thời gian, lại đỡ stress.

Bộ tính năng của Copilot+ PC do Microsoft phát triển nghe thì có vẻ "cao siêu", kiểu chỉ dân công nghệ mới rành, nhưng thật ra lại rất gần gũi và cực kỳ hữu ích cho sinh viên. Hãy thử tưởng tượng: bạn đang học online mà thầy nói tiếng Anh như gió, hay lỡ tay tắt mất tab chứa bài tập nhóm. Bình thường là "toang rồi", nhưng với laptop AI, mọi chuyện được xử lý gọn trong vài giây.

Môn Listening không còn là "ác mộng" khi laptop AI có thể tạo phụ đề ngay cả khi bạn đang nghe thầy cô nói tiếng Anh hoặc xem video không có caption. Mọi lời giảng, mọi clip học tập giờ đều hiện phụ đề song song - vừa học ngoại ngữ, vừa ghi chú dễ như chơi.

Cứ đến tiết học online là phải chỉnh góc, bật đèn, che hậu cảnh… thì giờ laptop AI làm giúp luôn. Studio Effects tự làm mờ phông, cân sáng, thậm chí giữ ánh mắt bạn hướng về camera - để bạn xuất hiện chuyên nghiệp, chỉn chu hơn trong mọi buổi thuyết trình hay họp nhóm.

Nếu bạn thuộc team "não cá vàng", Recall sẽ là cứu tinh. Khi bạn kích hoạt cho phép, nó sẽ tự ghi nhớ cục bộ trên thiết bị mọi hoạt động trên máy, từ trang web, ảnh chụp màn hình đến tài liệu bạn vừa mở. Khi cần tìm lại, chỉ cần gõ tìm kiếm bằng vài từ bạn nhớ là thấy ngay - không còn cảnh lục tung "mớ bòng bong" lịch sử trình duyệt, tài liệu hay trò chuyện nữa.

Bạn chỉ cần phác vài nét nguệch ngoạc, tính năng Cocreator trong Paint sẽ hiểu và hoàn thiện hình ảnh theo ý bạn. Dân design, marketing hay nghệ thuật muốn dùng để gợi thêm ý tưởng sẽ hữu dụng, còn với team học ngành khác, đây cũng là "vũ khí bí mật" để trình bày đồ án đẹp lung linh mà không cần Photoshop.

Đọc tài liệu dài như truyện ngôn tình mà vẫn phải nộp tóm tắt? Giao cho Click to Do lo. AI sẽ giúp bạn rút gọn, diễn giải lại nội dung theo cách dễ hiểu nhất.

Nếu đang tính "lên đời" laptop, hãy thử nghĩ xa hơn một chút mà chọn luôn laptop AI. Cả thế giới đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo rồi, đừng để mình tụt lại phía sau chỉ vì chiếc máy chưa đủ thông minh. Một khi đã quen có "trợ thủ" học cùng, làm cùng, bạn sẽ thấy học hành dễ thở hơn hẳn - đúng chuẩn GenZ: "học smart, không học khổ".

Đến đây, nếu bạn tự hỏi "Vậy mua laptop AI của hãng nào cho yên tâm?" thì ASUS chắc chắn là cái tên đáng để cân nhắc. Đây là một trong những hãng mang laptop AI về Việt Nam sớm nhất và hiện đang nắm thị phần lớn trong phân khúc này. Quan trọng hơn, ASUS hiểu rằng nhu cầu của mỗi người không giống nhau, nên hãng xây hẳn một "vũ trụ laptop AI" với đủ lựa chọn để ai cũng tìm được chiếc máy đúng với phong cách của mình.

Team nữ mê đẹp chắc chắn sẽ "đổ đứ đừ" trước Zenbook A14. Đây là chiếc laptop AI siêu mỏng nhẹ chỉ 980g, chip Snapdragon X xử lý AI offline… vậy mà pin trụ được tới 28 giờ khi xem video online để vừa học, vừa binge Netflix vẫn dư sức.

Một chiếc laptop AI "sang, xịn, mịn" khác không thể bỏ qua là Zenbook 14. Máy dùng chip AMD Ryzen AI hoặc Intel Core Ultra mới nhất để tương thích đầy đủ ứng dụng học tập và giải trí, kết hợp với màn hình Lumina OLED độ phân giải 3K cực nét.

Ngân sách giới hạn cũng không phải lo "lỡ duyên" với laptop AI, vì đã có dòng Vivobook S với đủ phiên bản Intel, AMD và Snapdragon đi kèm mức giá vô cùng "sinh viên", nhưng vẫn đảm bảo thiết kế mỏng nhẹ, bền bỉ, dễ nâng cấp và đầy đủ "tiện nghi" cho nhiều năm học tới.

Không chỉ mạnh về công nghệ và dải sản phẩm, ASUS còn là lựa chọn "an tâm" cho sinh viên - đặc biệt khi cần thuyết phục phụ huynh đồng ý đầu tư. Đây là thương hiệu dẫn đầu thị phần laptop tiêu dùng chạy Windows tại Việt Nam, nên chuyện uy tín, độ bền hay tính ổn định đều đã được kiểm chứng.

Ngoài ra, thay vì chỉ nhìn ảnh trên mạng rồi tưởng tượng, bạn có thể trực tiếp chạm, thử và trải nghiệm toàn bộ tính năng của laptop AI tại hệ thống ASUS Exclusive Store và ASUS AI Innovation Hub ở nhiều thành phố lớn. Việc thử máy thực tế giúp bạn biết ngay model nào hợp phong cách học tập, hợp nhu cầu và hợp túi tiền.

Không gian trải nghiệm laptop AI tại ASUS Exclusive Store.

Thêm vào đó, laptop ASUS đều đạt độ bền chuẩn quân đội, kèm bảo hành 2 năm, nên bạn hoàn toàn yên tâm gắn bó lâu dài trong suốt quá trình học - một khoản đầu tư xứng đáng cho hiện tại lẫn tương lai.